Bourse Zurich: retour au vert au lendemain d'un net repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse est repartie de l'avant mardi, effaçant une partie des pertes de la veille. Le SMI n'est toutefois pas parvenu à défendre le plus haut du jour atteint en début d'après-midi, il a perdu de l'élan sur la fin, parvenant cependant à terminer au-dessus des 10'200 points.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, rassurée après que le président Donald Trump a publié un tweet assurant que l'accord commercial préliminaire entre les USA et la Chine était "entièrement intact".

"Cette clarification a été faite après une déclaration (lundi soir, ndlr) sur Fox News du conseiller pour le commerce Peter Navarro selon laquelle l'accord était terminé", a relevé Patrick O'Hare de Briefing.

Sur le front macroéconomique, les économistes interrogés par l'institut conjoncturel KOF se sont alignés sur les estimations de leurs homologues, en révisant nettement à la baisse leurs attentes en matière de croissance économique suisse cette année.

Selon eux, le produit intérieur brut (PIB) devrait chuter de 5,0% cette année en raison des répercussions économiques de la pandémie de coronavirus, un chiffre nettement inférieur au -0,2% pronostiqué lors du précédent sondage en mars.

Le SMI a terminé en hausse de 0,94% à 12'246,56 points, avec un plus haut à 12'265,82 et un plus bas à 10'180,81. Le SLI a gagné 1,02% à 1525,99 points et le SPI 0,72% à 12'662,96 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé et 7 reculé.

Partners Group (-1,2%) a fini lanterne rouge derrière Sika, Swisscom, Kühne+Nagel et Sonova (tous -0,5%). Schindler (-0,2%) et Nestlé (-0,1%) complètent le groupe des perdants.

Bank of America a relevé l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "buy". L'analyste table sur une croissance organique de 3,9% pour le groupe.

Roche (+0,4%) est resté discret. Novartis (+1,2%) a soutenu l'indice.

Richemont (+3,6%) a terminé sur la première marche du podium, suivi par Vifor (+3,2%) et Swatch (+2,7%).

Deutsche Bank a réduit l'objectif de cours de Richemont et celui de Swatch, confirmant à chaque fois "hold". Le contexte reste morose pour l'industrie horlogère, mais l'analyste voit un espoir de reprise des affaires en Chine avec la reprise des voyages.

Les bancaires UBS (+2,6%), Credit Suisse et Julius Bär (chacune +2,1%) ont aussi fini dans le haut du tableau.

Credit Suisse a conclu avec la banque en ligne brésilienne Modalmais un accord stratégique prévoyant le rachat par le premier de jusqu'à 35% du capital-actions du second.

Berenberg a repris la couverture de Swiss Re (+2,3% à 74,30 francs suisses) à "buy" et objectif de cours à 99 francs suisses et celle de Swiss Life (+2,0% à 353,50 francs suisses) à "buy" et objectif 450 francs suisses.

Lafargeholcim (+0,7%) a profité d'un relèvement de recommandation à "buy" de "hold" par Société Générale qui a aussi augmenté l'objectif de cours.

Sur le marché élargi, Meyer Burger (+9,2%) a poursuivi pour une 3e séance d'affilée son rebond après avoir annoncé vendredi son intention de se muer d'un fabricant de machines destinés à la production de panneaux solaires en un producteur de cellules photovoltaïques.

Cosmo (+4,0%) a obtenu une autorisation en Israël pour son système GI Genius, un appareil d'endoscopie utilisant l'intelligence artificielle pour détecter les polypes colorectaux.

Le laboratoire dermatologique Cassiopea (+0,7%) a dévoilé des données positives pour sa crème Clascoterone pour le traitement de l'acné, avec notamment peu d'effets secondaires. Ces résultats se fondent sur deux études cliniques de phase 3 avec la crème Clascoterone 1%, démontrant une amélioration chez les patients âgés de neuf ans et plus souffrant d'acné modérée à sévère.

Santhera Pharmaceuticals (-0,1%) a obtenu de l'autorité sanitaire britannique (MHRA) une troisième prolongation de l'accès provisoire de patients au médicament Raxone (idebenone). Cela concerne les personnes atteintes de myopathie de Duchenne entraînant une diminution de fonctions respiratoires et ne suivant pas un traitement à base de glucocorticoïdes.

rp/lk