Bourse Zurich: retour dans le vert, le luxe en point de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note à nouveau légèrement positive mardi en fin de matinée après un début négatif. La saison des résultats a repris avec les données de plusieurs sociétés du marché élargi. Au niveau des blue chips, Richemont et Swatch retiennent l'attention après les chiffres des exportations horlogères en juillet.

Sur le plan macroéconomique, la journée s'annonce calme, aucune donnée importante n'étant à l'agenda. On suivra en cours de semaine la publication des minutes des dernières séances de la Réserve fédérale américaine (Fed), mercredi et de la Banque centrale européenne (BCE), jeudi. La traditionnelle rencontre des banquiers centraux à Jackson Hole est aussi au programme en fin de semaine.

Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities ont relevé qu'au niveau monétaire, le président américain Donald Trump a de nouveau critiqué la Réserve fédérale (Fed) et son président Jerome Powell, dont il ne s'attendait pas à ce qu'il durcisse la politique monétaire. Il a regretté les récentes hausses de taux.

La prudence des investisseurs peut s'expliquer aussi par l'attente, mercredi d'une rencontre entre des délégués américains et chinois pour discuter du conflit commercial qui oppose les deux pays. Contrairement à de premières attentes, il ne semble pas qu'il faille trop espérer de cette réunion. Le président Trump en tout cas a dit dans une interview qu'il en attendait peu.

Vers 10h45, le SMI gagnait 0,16% à 9073,76 points avec un plus haut à 9081,55 et un plus bas à 9025,45. Le SLI prenait 0,08% à 1477,10 points et le SPI 0,17% à 10'809,75 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 montaient, 14 reculaient et Clariant et Swisscom étaient inchangés.

Logitech (+1,0%), LafargeHolcim, Aryzta et Sonova (toutes +0,5%) se partageaient le podium.

A l'inverse, le bon Schindler et Swatch (chacun -0,6%), ainsi que Sika (-0,4%) étaient les trois plus gros perdants.

Avec Swatch, Richemont (-0,1%) ne parvenait pas à profiter de la nouvelle hausse des exportations horlogères en juillet, de 6,6% à 1,82 milliard de francs suisses. La progression avait été de 11,8% en juin. Le ralentissement n'a pas surpris les analystes de la BC de Zurich, car la base de comparaison était élevée.

Sika (-0,4%) a inauguré un nouveau site de production à Dubaï, au sein duquel ont déjà été transférées les capacités locales existantes du chimiste de la construction dans le domaine des mélanges additifs.

Dufry (-0,04%) a entrepris de retirer ses Brazilian Depositary Receipt (BDR) et a déposé une demande en ce sens auprès de l'opérateur de la place de São Paulo. L'exploitant de boutiques hors taxes explique cette décision par le faible niveau de liquidités des échanges au Brésil ainsi que par une complexité inutile.

Avec des gains de 0,4% chacun, Roche et Novartis soutenaient l'indice. Nestlé (+0,2%) était un peu en retrait.

Aux bancaires, UBS grignotait 0,03%, alors que Julius Bär cédait 0,1% et Credit Suisse 0,3%.

Sur le marché élargi, les financières VP Bank (-6,8%), BC de Lucerne (-0,6%) et BC de Thurgovie (-0,5%) ont dévoilé leurs chiffres semestriels, ainsi que les industrielles Huber+Suhner (+10,5%), Implenia (-9,1%), Komax (+13,6%) Schlatter (+2,5%), Siegfried (+1,3%) et Von Roll (+10,6%).

La BC de Zurich a été déçue par les résultats de VP Bank et elle a ramené sa recommandation à pondérer de surpondérer. L'institut zurichois a fait de même pour Implenia (pondérer de surpondérer), pointant la déception au niveau des affaires internationales, en Norvège en particulier. Pour Huber+Suhner en revanche, la banque a relevé la recommandation à surpondérer de pondérer, saluant des chiffres supérieurs aux attentes à tous les niveaux.

Après les chiffres de Siegfried, Vontobel a confirmé "hold" et placé l'objectif de cours sous revue. Le chiffre d'affaires s'est révélé conforme, la rentabilité pas tout à fait, a commenté l'analyste.

rp/jh