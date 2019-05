Bourse Zurich: sans véritable direction à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - Après une entame de séance en léger repli, la Bourse suisse peinait encore à prendre une direction claire à l'approche de la mi-journée, en dépit du rebond de Wall Street la veille. Alors que les impulsions manquaient, les poids lourds de la cote, Nestlé et Roche restaient cependant orientés à la hausse, Novartis se montrant plus hésitant.

Dans le flux anémique d'informations sur le front macroéconomique, les investisseurs ont pu se concentrer en matinée sur l'excédent commercial japonais, lequel a été divisé par dix sur an. La baisse reflète un nouveau tassement des exportations, en particulier vers la Chine. Plus tard dans la journée, ils observeront également l'inflation en avril en Grande-Bretagne, puis les minutes de la Fed.

Vers 10h30, l'indice SMI s'affichait en infime hausse, prenant à peine 0,06% à 9629,81 points, non sans avoir entamé la séance en baisse de 0,15%. Le SLI faisait un peu mieux, s'étoffant de 0,11% à 1490,849 points, alors que l'indicateur élargi SPI progressait de 0,16% à 11'656,75 points. Sur les trente valeurs composant le SLI, un peu plus de la moitié gagnait du terrain, la palme revenant à Sonova (+2,5%), dans la foulée de la bonne performance dévoilée mardi au titre de l'exercice 2018/19 et du sentiment favorable suscité par cette dernière auprès des analystes.

Le chimiste bâlois Lonza (+1,3%), le groupe pharmaceutique Vifor (+1,3%) ainsi que le gestionnaire de fortune Partners Group (+1,3%), figuraient également parmi les gagnants de la matinée. Sur les trois poids lourds de la cote, Nestlé (+0,2%) et Roche (+0,3%) gagnait un peu de terrain, alors que Novartis restait plus ou moins stable. Ce dernier a revendiqué un avantage de son traitement combiné expérimental QVM149 contre l'asthme par rapport aux standards thérapeutiques actuels, à l'issue d'une étude de phase II.

Du côté du marché élargi, Dufry (+3,9%), GAM (+3,8%) et Valartis Group (+3,8%) engrangeaient les plus gros gains, juste devant Lem (+3,4%). Le groupe genevo-fribourgeois a dévoilé des résultats robustes et légèrement au-dessus des attentes pour l'exercice annuel décalé 2018-19. Les analystes ont aussi relevé les perspectives solides pour l'année en cours et l'engagement de la société à maintenir des dépenses de recherche et développement importantes.

La société immobilière Züblin (+2,3%) a renoué avec les chiffres noirs en 2018/19 et a annoncé le départ de son président et directeur général.

Toujours dans le secteur immobilier, Warteck Invest chutait (-1,9%) après avoir fait part de son projet d'augmentation de capital pour financer des investissements d'environ 229 millions de francs suisses dans le portefeuille existant de projets immobiliers. APG SGA (-5,9%) se traitait hors dividende (10 francs suisses), tout comme Villars (-1,25%, versement de 8 francs suisses).

