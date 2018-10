Bourse Zurich: sensible rebond, mais on termine sous les plus hauts du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note positive lundi, mais les indices ont terminé nettement sous les plus hauts du jour. Le SMI, qui avait de nouveau enlevé la barre des 8800 points en cours de séance n'est pas parvenu à défendre ce niveau jusqu'à la fin. Il a évolué dans une fourchette de plus de 100 points, signe d'une certaine volatilité. Selon des observateurs, le rebond du jour pourrait n'être que de courte durée: les sujets d'inquiétude restent nombreux.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, tentant aussi de reprendre pied après une semaine particulièrement difficile pour les indices américains.

Selon Nicholas Colas, de DataTrek, les investisseurs restent fébriles face à la crainte de voir la Banque centrale américaine relever trop rapidement ses taux d'intérêt. Les chiffres sur l'inflation dévoilés lundi ne devraient pas, selon plusieurs analystes, modifier fondamentalement la perspective des responsables de l'institution.

"Les chiffres sur l'inflation sont conformes avec les objectifs de long terme de la Fed et en même temps n'ont probablement pas assez bougé pour modifier la politique actuelle de la Réserve fédérale, ce qui suggère de nouvelles hausses de taux à venir", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.

Dans leur commentaire hebdomadaire, les chartistes de la Banque cantonale de Zurich ont relevé que la tendance haussière à moyen terme, qui avait cours jusqu'ici, semble s'être tarie. Pessimistes, ils prédisent à plus longue échéance, une déconvenue qui pourrait amener le SMI jusqu'à un nouveau plus bas annuel.

Le SMI a terminé en hausse de 1,08% à 8759,62 points, avec un plus haut à 8828,11 et un plus bas à 8720,17. Le SLI a gagné 1,42% à 1376,89 points et le SPI 1,08% à 10'332,75 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seul Nestlé (-0,4%) a fini en rouge.

Le podium du jour se compose de LafargeHolcim (+3,6%), Swisscom (+3,2%) et Swiss Life (+3,1%).

LafargeHolcim a fait l'objet de plusieurs commentaires d'analystes. JPMorgan a relevé l'objectif de cours, alors que Barclays, Vontobel et CFRA l'ont abaissé. Selon l'analyste de la banque zurichoise, la direction a prouvé être en mesure de relever ses prix sans perdre de volumes, tout en diminuant les coûts. Il a relevé que l'action s'échange toujours avec une décote de 15% par rapport à la moyenne des dix dernières années et présente un intéressant potentiel haussier.

Autre gros gagnant, Vifor (+3,0%) a indiqué avoir atteint le critère primaire d'évaluation établi pour son étude clinique de phase III Pivotal, examinant deux modèles de dosage de fer en administration intraveineuse chez des personnes soumises à des hémodialyses de routine. Les recherches ont démontré qu'un dosage proactif n'exposait pas les patients à des risques plus élevés pour leur santé.

Les deux poids lourds pharma Roche (+0,3%) et Novartis (+1,7%) ont soutenu les indices. Le premier a revendiqué des résultats probants en étude clinique de phase II sur son médicament expérimental faricimab (RG7716) contre la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge (DMLA). Il a également lancé trois nouvelles études de phase III dans le domaine ophtalmologique.

De son côté, Novartis a conclu un partenariat avec Pfizer visant à évaluer des combinaisons de leurs produits respectifs dans le domaine de la stéatose hépatique non alcoolique (NASH). Les détails financiers de ce partenariat restent confidentiels.

Aux bancaires, Julius Bär (+0,9%) a créé une nouvelle unité destinée aux gestionnaires externes et aux conseillers financiers indépendants. UBS (+2,0%) et Credit Suisse (+2,2%) ont fortement progressé.

Sur le marché élargi, DKSH (+2,1%) a conclu un contrat de distribution avec l'australien TNG pour commercialiser du dioxyde de titane. Ce produit est utilisé notamment dans les revêtements, les plastiques ou le papier laminé. Ce pigment se caractérise par son opacité, sa luminosité, son pouvoir éclaircissant et sa résistance à l'eau. Les analystes de Vontobel ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme.

La pharmacie en ligne Zur Rose (-2,9%) compte lever environ 200 millions de francs suisses par le biais d'une augmentation de capital pour financer le rachat des activités en ligne de son homologue d'outre-Rhin Medpex. Les actionnaires devront se prononcer sur cette opération lors d'une prochaine assemblée générale extraordinaire.

rp/ck