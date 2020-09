Bourse Zurich: sur la lancée de la veille, le SMI juste sous les 10'400 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sur la lancée positive de la veille et encore nettement progressé mercredi. Le SMI a même franchi la barre des 10'400 points en cours de matinée, niveau qu'il n'est pas parvenu à défendre en clôture.

A Wall Street Dow Jones et S&P500 montaient en matinée, alors que le Nasdaq Composite était en léger repli.

Jusqu'à présent, les acteurs du marché n'ont pas eu de bonne raison de penser ou de craindre que le mouvement à la hausse allait finir et ils semblent résolus à profiter de cette dynamique jusqu'à ce que la branche se brise, que la musique s'arrête ou que le mur soit heurté", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com. Il a ajouté que "quand cela se produira, les choses changeront et les principaux indices se mettront à baisser".

Le SMI a terminé en hausse de 1,92% à 10'384,84 points, avec un plus haut à 10'415,62 points et un plus bas à 10'254,60 points en ouverture. Le SLI a gagné 1,79% à 1584,50 points et le SPI 1,76% à 12'939,48 points. Les 30 valeurs vedettes ont terminé dans le vert.

Adecco (+0,1%), Logitech (+0,6%), ainsi que Kühne+Nagel et Lafargeholcim (chacun +0,8%) ont fini dans le bas du tableau.

Credit Suisse (+0,9%) a longtemps figuré dans le trio des moins bonnes performances.

La banque aux deux voiles est dans le viseur de la Finma, qui a ouvert une enquête suite à l'affaire des filatures de hauts dirigeants. Le gendarme des marchés s'intéressera aux "violations du droit de la surveillance dans le contexte des activités de filature et de sécurité de la banque", a-t-il indiqué.

Goldman Sachs a par ailleurs relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". Les estimations ont été légèrement relevées après les résultats au 2e trimestre.

La banque américaine a aussi relevé l'objectif de cours d'UBS (+1,7%) et confirmé le titre à l'achat, pour les mêmes raisons. Les analystes estiment notamment que les banques suisses ont bien résisté durant la crise du coronavirus.

Julius Bär (+1,0%) s'est placé au milieu du classement.

La volatile AMS (+4,2%) a fini sur la plus haute marche du podium devant Sonova (+4,1%) et Roche (+3,2%).

Mardi soir, Roche a annoncé le lancement ce mois encore d'un test rapide d'antigène du Sars-Cov-2, le virus à l'origine du Covid-19. En général, ce test donne des résultats en l'espace de 15 minutes. Dans un premier temps, le test sera disponible en Europe dans les pays reconnaissant le label CE. Il est aussi prévu de demander une homologation d'urgence (Emergency Use Authorisation) à la FDA américaine.

Novartis (+1,9%) a également été recherché.

Dans le cadre du 22e Swiss Economic Forum de Montreux, le président de Nestlé (+1,3%) Paul Bulcke a relevé que la structure décentralisée par marchés, s'est révélée être un atout pour réagir face à la pandémie de Covid-19. "Nous avons beaucoup de prises de positions qui se font dans les pays ou les communautés dans lesquelles nous vivons. Et notre chaîne d'approvisionnement est courte", a-t-il souligné.

SGS (+2,2%) a été choisi par la biotech française Biophytis pour mener une étude clinique avec son médicament Sarconeos (BIO101) pour le traitement des patients souffrant d'insuffisance respiratoire liée au Covid-19.

Zurich Insurance (+1,5%) veut accélérer la cadence dans les services numériques. L'assureur zurichois se dote à cet effet d'une nouvelle unité, Global Business Platforms, active à l'échelle mondiale.

Le fonds immobilier de Swiss Life (+1,0%) Swiss Life REF va augmenter son capital pour acquérir de nouvelles propriétés d'une valeur de 500 millions de francs suisses à partir du début du mois de décembre. Les détails de cette opération seront dévoilées cet automne.

Sur le marché élargi, Stadler (+2,8%) et Softwareone (+3,0%) ont rejoint l'indice boursier européen Stoxx 600.

Compagnie Financière Tradition (+2,7%) a racheté OM Wholesale, présenté comme l'unique courtier interbancaire indépendant en Nouvelle-Zélande.

Les chemins de fer et remontées mécaniques de la Jungfrau (+1,8%) ont essuyé une perte nette au 1er semestre à cause de la pandémie. L'exercice 2020 devrait également finir dans les chiffres rouges.

Santhera (+1,4%) a exercé son option auprès de son homologue d'Allschwil Idorsia (-3,4%) sur la licence et l'accord de co-développement et de co-commercialisation du vamorolone avec l'américain Reveragen Biopharma.

rp/al