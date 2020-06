Bourse Zurich: sursaut attendu à l'ouverture, malgré la crainte de seconde vague

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en nette hausse mardi, poursuivant sur sa lancée de la veille et faisant fi des craintes d'une nouvelle vague de la pandémie de coronavirus. A Wall Street, les principaux indices ont terminé dans le vert lundi, après l'annonce par la Réserve fédérale (Fed) qu'elle allait acheter de la dette obligataire d'entreprises.

La Bourse tokyoïte mardi a bondi de près de 5%, dopée par la nouvelle enveloppe de programmes d'aides aux entreprises annoncée par la Banque du Japon (BoJ), qui a maintenu inchangée sa politique monétaire ultra-accommodante.

Reculant en Europe, où les frontières intérieures ont été rouvertes, le coronavirus resurgit en Chine. Les autorités pékinoises ont fait état d'une situation "extrêmement grave", avec plus d'une centaine de personnes contaminées depuis la semaine dernière.

Mais les investisseurs avaient l'attention plutôt focalisée sur le lancement par la Fed lundi de son programme de prêts aux entreprises de taille moyenne pour lutter contre l'impact de la pandémie.

"Que la Fed dise qu'elle va acheter un portefeuille large et diversifié de titres indique qu'elle compte toucher tous les domaines" de l'économie, explique Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

Au chapitre macroéconomique, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) s'attend désormais à ce que le produit intérieur brut (PIB) suisse recule de 6,2% cette année - contre -6,7% dans ses précédentes estimation - avant de rebondir de 4,9%.

A 08h15, le préSMI bondissait de 2,22% à 10'060,79 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes pointait dans le vert.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+1,8%) et Novartis (+2,0%) devançaient Nestlé (+1,7%). Goldman Sachs a légèrement revu à la baisse son objectif de cours pour le géant veveysan, tout en confirmant sa recommandation d'achat, estimant que les producteurs de denrées alimentaires devraient se tirer de la crise mieux que ceux de produits de soin.

Les bancaires étaient particulièrement en verve, UBS s'offrant 3,5%, Credit Suisse 3,2% et Julius Bär 2,3%. La banque aux deux voiles a vu son objectif de cours relevé par Barclays, qui confirme cependant sa recommandation de vente du titre, mettant en avant la volatilité des marchés plus élevée et persistante que prévu.

Sur le marché élargi, Stadler (+3,3%) a décroché une commande de plus de 130 millions de francs suisses auprès d'un transporteur suédois

Le fabricant d'équipement dentaire Coltene (pas de cours avant-Bourse) prévient que sa performance en 2020 sera inférieure à celle de 2019, en raison d'un ralentissement de la demande induit par la pandémie de coronavirus.

buc/jh