Zurich (awp) - La Bourse suisse se préparait lundi à ouvrir en hausse, tentant un rebond après une semaine difficile, alors que Wall Street a terminé vendredi en ordre dispersé. Alors que le front des nouvelles d'entreprises était dégarni, les investisseurs se concentreront notamment sur quelques données macroéconomiques, dont les prévisions de croissance du Seco pour la Suisse.

Vendredi du côté de la Bourse de New York, le S&P 500 a mis fin à sa série de quatre clôtures record consécutives, terminant en légère baisse. Le Nasdaq s'est étoffé de 0,1% étendant sa série de clôtures record à cinq, observe John Plassard, de Mirabaud Banque. Le sentiment du marché a été atténué par l'indice de confiance des consommateurs du Michigan qui a chuté de manière inattendue à son plus bas niveau depuis sept mois et par la hausse des prévisions d'inflation pour la période de cinq ans, ajoute l'expert.

Parmi les premières informations du jour, les ventes au détail ont augmenté de 3,7% sur un an en mai en Chine, après une progression de 2,3% le mois précédent. En revanche, la croissance de la production industrielle a ralenti, affichant une hausse de 5,6%, contre 6,7% en avril, signe d'une reprise inégale de la deuxième économie mondiale.

Tout en restant à l'affût de nouvelles informations sur la préparations des élections législatives en France, les investisseurs se pencheront encore les prévisions économiques du centre de recherche KOF pour la Suisse, juste après avoir pris connaissance de celles du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Peu avant 08h15 à la Bourse suisse, le pré-SMI calculé par la banque Julius Bär notait à 12'049,93 points, soit une imperceptible progression de 0,04%. A l'exception du poids lourd Roche, dont le bon de jouissance cédait 0,3%, l'ensemble des vingt valeurs vedettes gagnait du terrain, dans une fourchette entre 0,12 et 0,06%.

Les deux autres principales capitalisations du marché helvétique, Novartis et Nestlé se retrouvaient aussi en bas de tableau, toutes deux progressant de 0,08%, laissant l'avant-dernière à la défensive Swisscom (+0,06%).

Le géant genevois du luxe Richemont (+0,1%) s'installait en première ligne sur la grille de départ, en compagnie de Holcim (+0,1%) et Logitech (+0,1%), UBS, ABB, Alcon et Givaudan (tous aussi +0,1%), notamment. Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours du fabricant valdo-californien de périphériques et accessoires informatiques à 105 francs suisses, contre 97 francs suisses précédemment. La recommandation est maintenue à "buy".

