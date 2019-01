Bourse Zurich: tentative de rebond pour clore la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse se maintenait timidement dans le vert vendredi à l'approche de la mi-journée, au lendemain d'annonces peu engageantes de la Banque centrale européenne sur l'évolution économique du Vieux continent. Prenant le contre-pied des investisseurs allemands plus tôt dans la semaine, les entrepreneurs d'outre-Rhin affichent un accès de pessimisme au mois de janvier.

L'agenda conjoncturel reste sinon plutôt dégarni, à l'exception des commandes de biens durables aux Etats-Unis, des demandes d'emploi en France ou de la production industrielle autrichienne.

Sur le front des nouvelles d'entreprises, Givaudan a présenté sa copie pour l'exercice écoulé, imité par une volée de sociétés de moindre envergure. Le chimiste verniolan des arômes et des parfums a largement comblé les attentes en termes de revenus, nettement moins en termes de rentabilité.

A 10h47, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait de 0,18% à 8953,60 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,25% à 1394,91 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,20% à 10'471,84 points. Givaudan (-4,0%) entraînait un petit groupe de six perdants, Swiss Re oscillait autour de l'équilibre et les 213 autres valeurs vedettes prenaient de la hauteur.

Lonza (+2,3%) avait repris la tête de l'échappée à l'inconstante AMS (+1,2%), devant LafargeHolcim (+2,0%) et Dufry (+1,9%), sans indications particulières pour ces titres.

L'horloger biennois Swatch (-0,6%) et le numéro un mondial de l'inspection et de la certification SGS (+0,3%) réagissait diversement à des dégradations de recommandations pour leurs actions respectives par Credit Suisse à "neutral". L'assureur vie Swiss Life (-1,8%) a subi le même sort, infligé cette fois par Mainfirst. Le géant du travail temporaire Adecco (-2,3%) à de son côté perdu deux crans d'un coup, Oddo BHF passant à "reduce" contre "buy" précédemment.

Les poids lourds s'éparpillaient entre Roche (+0,5%) et Novartis (-0,1%). Nestlé (+0,1%) tentait de trouver un juste milieu.

Les bancaires Credit Suisse (+0,3%), UBS (+0,4%) et Julius Bär (+0,5) réalisaient un tir groupé.

Sur le marché élargi, le producteur saint-gallois de composants et fixations métalliques SFS cédait 1,5%, malgré une performance 2018 presque conforme aux attentes du marché en termes de revenus.

Compagnie financière tradition (+1,5%), Starrag (à l'équilibre) et HBM Healthcare (+0,5%) ont également présenté le brouillon de leurs performances annelles ou intermédiaires respectives.

Goldbach (inchangé) sera retiré de la cote dès l'entame de février, dans le cadre de son rachat par Tamedia (inchangé aussi).

jh/al