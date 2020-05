Bourse Zurich: tergiversations dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse connaissait mercredi des ratés à l'allumage, apparemment tiraillée entre les espoirs de nouveaux allègements des mesures de confinement et les craintes d'une escalade des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

"Le gouvernement américain a en effet menacé de 'geler' certains actifs et transactions d'officiels chinois en représailles des agissements de Pékin à Hong-Kong", souligne John Plassard, de Mirabaud.

Sur le plan conjoncturel, la France anticipe une contraction de son PIB de jusqu'à 20% sur le deuxième trimestre.

Après une ouverture tout juste positive, les principaux indices prenaient doucement le chemin de la cave.

A 09h15, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,22% à 9807,07 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,14% à 1455,26 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,23% à 12'208,22 points. Sur les trente plus grosses capitalisations, seize reculaient et quatorze progressaient.

Sika dévissait de 6,0%. Le concurrent hexagonal et prétendant éconduit du chimiste de la construction zougois Saint-Gobain s'est séparé de son paquet de plus de 15 millions de titres, ou 10,75% du capital-actions, pour 2,56 milliards de francs suisses.

Le bon Roche (-0,9%) pesait tout comme Nestlé (-0,8%) sur l'ambiance. Le laboratoire a portant revendiqué un succès clinique pour un dispositif ophtalmique, potentielle source de juteux revenus. Novartis n'égarait pour sa part que 0,5%, après avoir livré des mises à jour sur son portefeuille.

A l'autre bout du tableau, les mastodontes bancaires Credit Suisse (+2,8%) et UBS (+2,4%) avaient déjà creusé l'écart sur leur premier poursuivant Lafargeholcim (+0,9%).

Sur le marché élargi, Stadler Rail cédait 1,2% à 39,04 francs suisses. Le fabricant thurgovien de matériel roulant fait, à l'instar de Sika, l'objet du désengagement d'un important actionnaire. La fondation allemande RAG compte placer cinq millions de titres à 38,10 francs suisses pièce.

Ypsomed (-2,9%) payait visiblement le prix de résultats 2019/2020 mitigés.

Barry Callebaut (-0,5%) s'est offert son modeste homologue océanien GKC Foods.

Helvetia (+1,7%) a revendiqué à son tour une augmentation de son volume de primes dans la prévoyance en 2019.

jh/vj