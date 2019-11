Bourse Zurich: termine la semaine un peu sous la barre des 10'500 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fait une pause dans sa chasse aux records vendredi, reprenant un peu son souffle après ses récents sommets. Le SMI, qui avait plongé sous les 10'500 points en début de séance, s'est ensuite repris sans toutefois pouvoir terminer au-dessus de ce niveau.

A New York, Wall Street cédait un peu de terrain en matinée d'une séance raccourcie (clôture à 19h00 heure suisse) au lendemain du Thanksgiving. "Il devrait s'agir d'une des séances les plus calmes (si ce n'est la plus calme) de l'année, ce qui signifie qu'il faudra prendre avec des pincettes les mouvements du marché", a prévenu Patrick O'Hare, de Briefing.

Sur le front conjoncturel, le taux de chômage a reculé à 7,5% en octobre dans la zone euro, comme prévu par les analystes et après 7,6% en septembre. L'inflation a elle progressé à 1,0% en novembre sur un an, contre 0,7% en octobre et alors que les analystes tablaient sur un renchérissement de 0,8%.

En Suisse, le traditionnel baromètre conjoncturel du KOF s'est établi en deçà des attentes les plus pessimistes des économistes sondés par AWP. Le niveau des salaires recensé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) est demeuré stable depuis le début de l'année.

Le SMI a terminé en recul de 0,34% à 10'493,24 points, avec un plus bas à 10'481,59 et un plus haut à 10'527,81. Il aura inscrit de nouveaux sommets historiques cette semaine, à 10'529,96 en clôture et 10'544,04 en séance, mercredi passé. Le SLI a terminé en baisse de 0,36% à 1611,78 points et le SPI a cédé 0,27% à 12'684,85 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont reculé et 7 avancé.

Le quatuor des plus gros perdants se compose de la volatile AMS (-2,5%), Julius Bär (-1,3%) et Credit Suisse et Clariant (chacun -1,2%).

Le chimiste rhénan Clariant a conclu un accord de partenariat avec le français Plant Advanced Technologies (PAT) pour le développement de nouveaux produits à base de plantes. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués. Clariant prendra une participation de 10% dans PAT, qui produit des actifs innovants et rares à destination des marchés cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques.

UBS (-0,7%) a un peu mieux résisté. La banque aux trois clés a annoncé le lancement en Suisse du premier financement immobilier reposant sur le taux de référence Saron (Swiss Average Rate Overnight), calculé par la BNS en remplacement du Libor.

Baader Helvea a abaissé la recommandation de Sika (-1,0%) à "hold" de "buy" et a relevé l'objectif de cours à 187 francs suisses de 165 francs suisses. L'analyste a retiré le titre de sa liste des préférences car il estime que le potentiel haussier est désormais insuffisant pour maintenir la recommandation. Il a déjà pris en compte l'intégration de Parex et le dernières emplettes du groupe zougois dans sa modélisation.

Les poids lourds Novartis et Roche (chacun -0,3%) et Nestlé (-0,4%) ont aussi cédé du terrain. Goldman Sachs a réduit l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "buy "pour tenir compte des variations monétaires.

Swiss Re (+0,7%) a terminé en tête du podium, devant Vifor (+0,5%) et Alcon (+0,2%).

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Swiss Re et confirmé "buy". La dynamique de la réassurance est positive et l'analyste prévoit notamment une amélioration des bénéfices dans le segment Corporate Solutions.

Vifor a profité d'un relèvement, la veille, de recommandation à "buy" de "hold" accompagnée d'une augmentation de l'objectif de cours. L'analyste a pris en compte le succès clinique d'Avacopan et la coopération commerciale avec Janssen.

Sur le marché élargi, le chimiste des réactions aléatoires, à basse température ou sous haute pression Dottikon ES (+17,8%) a généré sur les six premiers mois de son exercice décalé 2019/2020 un chiffre d'affaires en hausse de 38% à 77,9 millions de francs suisses. L'Ebit) a été multiplié par près de huit à 18,7 millions, tandis que le bénéfice net a littéralement explosé à 15,4 millions contre 2,0 millions un an plus tôt.

le gestionnaire d'actifs en difficulté GAM (-3,9%) a annoncé le départ non remplacé de son responsable des investissements. La société immobilière BFW Liegenschaften (-0,5% à 44,50 francs suisses) prévoit de se retirer de la Bourse. Elle offre de racheter ses propres actions à 44,25 francs suisses l'unité.

rp/vj