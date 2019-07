Bourse Zurich: timide hausse attendue à l'ouverture, en attendant Powell

Zurich (atp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sur une note légèrement positive. La veille, Wall Street a clôturé en ordre dispersé, attendant avant de s'engager plus franchement dans une direction ou l'autre une prise de parole mercredi du patron de la banque centrale américaine Jerome Powell. A Tokyo, le Nikkei a terminé quasiment à l'équilibre mercredi.

L'envolée des cours à laquelle on a assisté fin juin-début juillet se basait en grande partie sur l'hypothèse que la Réserve fédérale américaine (Fed) abaisserait ses taux en juillet, puis encore une fois avant la fin de l'année, font remarquer les analystes de CMC Markets.

"Il semble que certains investisseurs se soient précipités par rapport aux prédictions de la Fed", observent-ils dans leur commentaire matinal.

Au chapitre macro-économique, l'inflation chinoise est restée à un niveau élevé en juin mais stable par rapport au mois dernier, dans un contexte de demande intérieure toujours fragile. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,7%, une valeur conforme aux prévisions des analystes.

A 08h20, le préSMI grappillait 0,10% à 9970,77 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. Toutes les valeurs vedettes évoluaient en phase avec le marché.

Lonza (+0,1%) a annoncé mardi soir un investissement de 15 millions de dollars dans le développement des capacités de production de son site de Tampa, en Floride.

Toujours mardi soir, Zurich Insurance (+0,1%) a désigné Alison Martin à la tête de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique et de Bank Distribution, après la démission d'Amanda Blanc la semaine dernière.

Swiss Re et Adecco (+0,1% chacun) ont vu leurs objectifs de cours relevés respectivement par JPMorgan et UBS.

Sur le marché élargi, Bâloise (+1,9%) prévoit de dégager un bénéfice de plus de 300 millions de francs suisses, en hausse de plus de 11% sur un an, à la faveur d'une évolution "encourageante" de ses affaires.

Le gestionnaire d'actifs GAM (+6,0%) s'attend à boucler la première moitié de l'année dans le rouge et prévient que ses résultats seront "probablement nettement en dessous de ceux du premier semestre 2018".

DKSH (+0,2%) a étendu son partenariat avec Bayer Consumer Health au Cambodge.

Emmi (-2,5%) a vu sa recommandation dégradée par UBS, qui recommande désormais de se défaire du titre.

buc/jh