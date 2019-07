Bourse Zurich: timide progression, au lendemain d'une journée fructueuse

Zurich (awp) - La Bourse suisse tentait mardi matin de capitaliser sur ses gains honorables de la première séance de la semaine, revigorés par l'apparente détente dans le dossier des échanges commerciaux entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Wall Street a bouclé la journée de lundi sur un nouveau record pour le S&P 500, tandis que Tokyo a déjà clôturé celle de mardi sur une petite progression.

Sur le front conjoncturel, les détenteurs de capitaux pourront se concentrer sur les chiffre d'affaires du commerce de détail en mai et les immatriculations de voitures en juin en Allemagne, ainsi que sur les prix à la production et à l'importation en zone euro en mai. La France a d'ores et déjà fait le point sur son déficit budgétaire, qui s'est creusé fin mai à près de 30 milliards d'euros.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,12% à 9983,35 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,20% à 1535,20 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,18% à 12'079,79 points. Seules quatre des trente principales valorisations boursières cédaient du terrain, Lonza et Credit Suisse tergiversaient encore et les 24 autres progressaient.

SGS (+0,9%), Julius Bär (+0,8%), Sonova et Logitech (+0,7% chacun) dominaient les premiers débats, sans indications particulières.

Novartis (+0,2%) a annoncé dans la nuit la finalisation de la reprise au japonais Takeda des droits sur le médicament ophtalmique Xiidra, moyennant un versement initial de 3,4 milliards de dollars. La filiale Sandoz du mastodonte pharmaceutique rhénan lance par ailleurs la commercialisation dans 13 pays européens d'une version générique du médicament oncologique gefitinib.

Le paquebot alimentaire Nestlé (+0,2%) ne générait pas non plus de remous, tandis que le troisième poids lourds défensif Roche (-0,3%) pesait sur l'ambiance.

Les espoirs de détente commerciale entre Washington et Pékin remontaient toujours les pendules des valeurs du luxe, la porteur Swatch (+0,4%) et la nominative Richemont (+0,3%) avaient les faveurs de la cote.

UBS (+0,3%) reste sous enquête de la Comco dans le dossier de manipulation du Libor en yens, alors que ses homologues britannique Lloyds et néerlandais Rabobank ont conclu des accords à l'amiable pour quelques centaines de milliers de francs suisses.

Outre Roche, Geberit (-0,1%), Kühne+Nagel (-0,3%) et surtout Alcon (-0,5%) composaient le quatuor des discordants.

Sur le marché élargi, Stadler Rail s'adjugeait 1,3%, dans la foulée de la confirmation de l'obtention d'un gros contrat pour des rames Flirt Akku en Allemagne, représentant près de 670 millions de francs suisses.

A l'inverse, Cembra Money Bank a débuté la séance avec un handicap de 0,6%, après avoir placé pour quelque 250 millions de francs suisses en actions et convertibles pour financer l'acquisition de Cashgate.

Sulzer (+1,5%) se renforce dans les services pour turbines avec une modeste acquisition en Ecosse. Orascom (+3,8%) semblait profiter pleinement d'une recommandation à l'achat émise par la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Airopack (inchangé) a rendu une version définitive de ses pertes sur l'exercice dernier, dont l'exactitude n'a toutefois pas pu être confirmée par son réviseur aux comptes.

