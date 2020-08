Bourse Zurich: timide rebond attendu, dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait connaître une ouverture légèrement favorable mercredi, après la déconvenue essuyée la veille. Mardi, après une ouverture hésitante, Wall Street a gagné du terrain, l'indice S&P 500 bouclant la séance à un niveau jamais atteint, effaçant complètement les pertes subies au début de la propagation de la pandémie aux Etats-Unis.

Le foudroyant redressement de cet indice fait officiellement du "bear market" du printemps, défini par une chute de plus de 20% de l'indice, le plus court de l'histoire, selon les calculs du cabinet S&P Dow Jones Indices.

Si les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine constituent toujours un sujet de préoccupation pour les investisseurs, elles devraient passer à l'arrière-plan à l'approche de l'élection présidentielle américaine de novembre.

"Il n'y a aucun doute que (Donald Trump) va agiter l'épouvantail du gouvernement chinois pendant sa campagne, mais étant donné l'état de l'économie US, il est peu probable qu'il se montre trop agressif, de peur que Pékin se lance dans une guerre économique", estime David Madden, de CMC Markets, dans son commentaire matinal.

Le démocrate Joe Biden a été officiellement investi par son parti pour affronter à l'élection présidentielle le président en poste, qui l'a accusé d'être la "marionnette" de l'aile gauche du parti.

Dans un vote sans surprise, la majorité des délégués démocrates ont choisi l'ancien vice-président pour défier le milliardaire républicain, au deuxième jour de la convention du parti organisée à Milwaukee (nord) mais entièrement virtuelle en raison du Covid-19.

A 08h15, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,11% à 10'179,24 points dans le marché avant-Bourse compilé par la banque Julius Bär. A l'exception notable d'Alcon (-2,1%), les composants de l'indice vedette de SIX pointaient tous dans le vert.

Le spécialiste des produits ophtalmiques a été durement affecté par la crise sanitaire au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires a fondu de plus d'un tiers et la perte opérationnelle a été presque décuplée sur un an, alors que la perte nette s'est creusée à 422 millions de francs suisses.

Roche (+0,2%) a annoncé que sa filiale étasunienne Genentech va mettre ses capacités à disposition de son compatriote Regeneron pour la production d'un traitement expérimental destiné à combattre le Sars-Cov-2 à l'origine du Covid-19.

Les deux autres poids lourds de la cote Novartis (+0,1%) et Nestlé (+0,2%) suivaient la tendance générale.

Sonova (+0,2%) a annoncé le lancement a annoncé le lancement de sa nouvelle plateforme technologique Paradise.

Au lendemain de la publication de ses résultats intermédiaires, Geberit (+0,1%) a vu son objectif de cours relevé coup sur coup par Barclays, Jefferies, Morgan Stanley et DZ Bank. A l'exception de la banque londonienne, qui confirme "hold", tous recommandent de se défaire de l'action du spécialiste des techniques sanitaires.

Barclays a également ramené à "equal weight" sa recommandation pour Clariant (-0,8%), contre "overweight" précédemment, jugeant les risques pour les investisseurs trop élevés.

Une ribambelle de sociétés du marché élargi ont levé le voile sur leur performance à mi-parcours, parmi lesquelles Sensirion, Orior, Zur Rose (-1,8% seul référencé), Orascom DH, Warteck Invest, ainsi que le groupe de construction Implenia et sa toute nouvelle émanation Ina Invest.

Dufry (-0,8%) prévoit de racheter d'ici la fin de l'année les parts de sa filiale américaine Hudson qu'il ne possède pas encore, pour une enveloppe totale d'environ 311 millions et entend pour ce faire procéder à une augmentation de capital.

buc/fr