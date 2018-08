Bourse Zurich: toujours dans le rouge, Adecco et Zurich en point de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait dans le rouge jeudi en fin de matinée. Le SMI restait scotché sous la barre des 9200 points qu'il avait refranchie mardi sans pouvoir la défendre mercredi. La saison des résultats a connu un nouveau point d'orgue avec les chiffres intermédiaires d'Adecco et Zurich ainsi que ceux de plusieurs entreprises du marché élargi.

La thématique commerciale continue de retenir l'attention. La Chine a annoncé mercredi soir qu'elle imposerait des droits de douane de 25% visant 16 milliards de dollars supplémentaires de produits américains à partir du 23 août. Pékin rend ainsi coup sur coup après l'annonce mardi par Washington de la mise en place de droits de douane d'un montant similaire sur des importations chinoises, et à compter de la même date.

"Le gouvernement chinois veut faire savoir à M. Trump qu'il ne se laissera pas faire et en même temps, il ne veut pas augmenter les tensions en révélant une importante série de taxes", a indiqué dans une note un analyste de CMC Markets. "M. Trump n'est pas un homme qui recule facilement et nous pouvons nous attendre à une réponse", a-t-il ajouté.

Un analyste d'AxiTrader a pour sa part relevé qu'en Europe, les craintes liés au Brexit ainsi que de nouvelles sanctions contre la Russie et l'Iran pèsent sur les marchés.

En Suisse, la situation sur le marché du travail n'a pas subi d'importante modification en juillet. Le taux de chômage est resté stable à 2,4% en comparaison mensuelle.

Vers 10h45, le SMI reculait de 0,26% à 9152,26 points, avec un plus bas à 9135,46 points et un plus haut à 9165,93 points. Le SLI cédait 0,14% à 1499,10 points et le SPI 0,15% à 10'904,29 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 reculaient, 12 montaient et Givaudan et SGS étaient stables.

Sur la plus haute marche du podium, Vifor (+3,2%) profitait d'un relèvement d'objectif de cours par Credit Suisse qui a confirmé "outperform". Les chiffres semestriels de mercredi ont confirmé la thèse de l'analyste. L'entreprise a progressé sur un large front et a affiché une croissance considérable avec quelques produits, dont Mircera. L'analyste continue en outre de penser que Vifor va s'activer sur le front M&A.

Après un début négatif, Zurich Insurance (+0,7%) se retrouvait dans le vert. L'assureur vu ses résultats progresser au premier semestre, dépassant partiellement les attentes du marché. La direction s'est déclarée en bonne voie pour atteindre les jalons posés à l'horizon 2019. Le résultat d'exploitation (BOP) s'est fixé à 2,4 milliards de dollars, en progression de 12% sur un an. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a bondi de 19% à 1,8 milliard.

Les analystes ont été satisfaits: UBS parle de résultats "solides (...) avec une tendance à l'amélioration". Vontobel salue un "un premier semestre plaisant en terme de recettes". La ZKB note que les chiffres démontrent que le processus de restructuration est toujours en marche.

Bâloise (+0,3%), Swiss Re (+0,2%) et Swiss Life (+0,1%) suivaient leur concurrent zurichois.

Aryzta (-2,9%), Adecco (-1,9%) et Roche (-0,6%) étaient les plus gros perdants.

Le géant du travail temporaire a vu son bénéfice net chuter de 11% à 170 millions d'euros au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires s'est en revanche étoffé de 1,3% à 6,05 milliards, pour une croissance organique de 4%, inférieure aux attentes des analystes. UBS parle de chiffres en ligne avec ses attentes, alors que Barclays pointe des dépenses administratives plus élevées que prévu mais souligne la bonne performance en France, marché clé pour Adecco.

Avec Roche, Novartis (-0,5%) pesait sur l'indice, alors que Nestlé (-0,1%) résistait mieux.

Sur le marché élargi, Evolva (-0,4%), Lastminute.com (+0,4%), Orell Füssli (-0,9%), SPS (-0,3%) et Valiant (+4,4%) ont aussi dévoilé leur performance semestrielle.

Basilea (+0,2%) a annoncé une étude clinique de phase III sur son antibiotique à large spectre ceftobiprole contre le staphylocoque doré. Ce programme bénéficie d'un large soutien financier de la part de diverses organisations gouvernementales aux Etats-Unis, dont le montant pourra atteindre jusqu'à 118 millions de dollars.

rp/al