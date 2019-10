Bourse Zurich: toujours dans le rouge à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse demeurait dans le rouge mardi à l'approche de la mi-séance. Le marché helvétique peinait toujours à capitaliser sur les gains affichés la veille en clôture par Wall Street et le vent d'optimisme soufflant sur les marchés à la faveur d'une baisse des tensions dans le conflit commercial sino-américain.

Sur le front macroéconomique, le flux de nouvelles demeurait faible. En France, l'indice de confiance des ménages en France, qui a connu neuf mois de hausse consécutifs, s'est stabilisé en octobre. Il a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2018. Les investisseurs se pencheront dans l'après-midi sur plusieurs statistiques concernant l'immobilier américain.

Vers 10h50, l'indice SMI notait en recul de 0,23% à 10'208 points, alors que le SLI lâchait 0,35% à 1566,21 points. L'indicateur élargi SPI en faisait de même, se repliant de 0,24% à 12'314,53 points. Sur les 30 valeurs du SLI, seules trois s'inscrivaient en hausse, le poids lourd Roche ayant viré au vert avec une infime progression (+0,02%). Zurich Insurance demeurait stable, alors que tous les autres titres perdaient du terrain.

Outre Roche, qui a une nouvelle fois reporté la date butoir pour la finalisation de son projet de rachat de l'américain Spark Therapeutics, afin de laisser du temps supplémentaire aux autorités de la concurrence américaine (FTC) et britannique (CMA) pour achever leur examen de l'opération, la courte liste des gagnants se composait de Geberit (0,2%) et Lafargeholcim (0,4%).

Les deux autres poids lourds de la cote, Nestlé et Novartis, se repliaient tous deux de 0,1%. Parmi les plus gros perdants de la matinée s'illustraient notamment Logitech (-2,1%), Julius Bär (-1,4%), Adecco (-1,2%) et Credit Suisse (-1,1%).

Du côté du marché élargi, plusieurs entreprises ont dévoilé leur performance trimestrielle. Après avoir entamé la séance en net hausse, Straumann (-1,1%) se retrouvait parmi les perdants. Le spécialiste bâlois des implants dentaires a surpassé les prévisions au troisième trimestre, grâce notamment à de bonnes ventes en Amérique du Nord.

SIG Combibloc (-0,1%) faisait lui aussi face à un retournement de tendance. La croissance a aussi été au rendez-vous au 3e trimestre pour le spécialiste schaffhousois des emballages aseptisés. Cette progression a permis de remplir les attentes sur les neuf premiers mois de l'année, aussi bien au niveau des recettes que de la rentabilité.

Rieter poursuivait sa lourde chute (-3,9%). Le fabricant zurichois de machines et de composants pour l'industrie textile a vu ses entrées de commandes chuter de 30% sur les neuf premiers mois de 2019, faisant face à une faible demande et aux incertitudes géopolitiques. La rentabilité annuelle devrait cependant profiter de l'apport exceptionnel généré par la vente d'un terrain en Allemagne.

Landis+Gyr présentait un mouvement inverse, rebondissant vigoureusement (+6,4%) après un début de séance bien difficile. Aussi bien le chiffre d'affaires que les bénéfices net et opérationnel du fabricant de compteurs électriques ont crû de façon supérieure aux attentes durant le premier semestre de l'exercice 2019/20, malgré un recul des ventes de 4,1% dans la région Amérique. Mais le groupe zougois a réduit ses attentes en matière de revenus pour l'ensemble de l'année.

Feintool (+0,2%) progressait légèrement, malgré l'érosion conséquente des revenus et des entrées de commandes au 3e trimestre. Le spécialiste bernois de l'usinage et de la découpe de tôles a émis un pronostic réservé pour la suite de l'exercice, même s'il table toujours sur un résultat net positif.

Menant de loin la liste des perdants du jour, Kuros dégringolait de 10,4%, après avoir convoqué une assemblée générale extraordinaire afin que les actionnaires puissent approuver l'augmentation de capital de l'entreprise de biotechnologies.

Schaffner (+,6,8%) représentait le gagnant du jour, l'entreprise soleuroise spécialisée dans les composants électroniques ayant annoncé avoir obtenu de nouveaux contrats dans l'industrie automobile pour plus de 55 millions de francs suisses.

