Bourse Zurich: toujours dans le rouge, les tensions commerciales pèsent

Zurich (awp) - La Bourse suisse ne parvenait pas à sortir de sa torpeur vendredi à l'approche de la mi-journée, au lendemain du congé de l'Ascension. La place zurichoise était encore sous l'emprise du pessimisme ambiant, sur fond de regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses partenaires économiques, le Mexique s'étant ajouté à la liste.

La morosité était de mise sur les autres places financières. Les Bourses asiatiques ont viré au rouge vif. Les Futures sur indices américains évoluaient en zone négative, après une clôture en ordre dispersé jeudi.

Les principaux indices américains sont en passe de connaître leur premier mois de baisse depuis le début de l'année, affirment les spécialistes de Mirabaud Securities dans leur commentaire. Le vice-président américain Mike Pence a jeté de l'huile sur le feu dans le litige avec la Chine, en déclarant que les tarifs à l'encontre de Pékin pourraient être doublés.

Pour sa part, Donald Trump a rallumé la mèche d'une guerre commerciale avec le Mexique. Le bouillant président américain va imposer dès le 10 juin des droits de douane sur les produits en provenance de son voisin du Sud, en réponse à un prétendu "laxisme" des autorités mexicaines sur l'immigration clandestine.

Pour CMC Markets, ces développements vont mettre les marchés actions sous pression. Les éventuelles pertes sont toutefois à relativiser au regard de la hausse des cours enregistrée depuis janvier.

En Suisse, les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont progressé de 0,4% en avril par rapport au mois précédent en termes nominaux. Sur un an, une baisse est constatée. Des statistiques américaines sont encore attendues dans l'après-midi.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,22% à 9521,25 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,36% à 1456,28 points. L'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) s'étiolait de 0,16% à 11'531,76 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, 21 cédaient du terrain et huit en gagnaient. Geberit était à l'équilibre.

Roche (+0,1%) se maintenait parmi les rares gagnants. Le géant pharmaceutique a lancé, en partenariat avec GE Healthcare, un système d'imagerie médicale d'aide à la décision clinique, le "Navify Tumor Board 2.0". Les autres poids lourds de la cote Novartis (-0,5%) et Nestlé (+0,6%) évoluaient différemment.

Credit Suisse (-1,5%) prenait un bouillon. Le patron de la grande banque Tidjane Thiam a accordé une interview à l'Agefi. Le Brexit figure parmi les sujets abordés. Les risques liés à ce dossier sont limités pour le numéro deux bancaire helvétique, selon le Franco-Ivoirien.

UBS perdait 0,8% en l'absence de nouvelle. Julius Bär (-0,3%) était peu ou prou dans la moyenne.

Swatch (-3,3%) était pénalisé après un rabotage d'objectif de cours de la part d'UBS et pointait à la dernière place. Le rival Richemont n'en menait pas large non plus, avec un recul de 0,7%. AMS (-2,8%) et Vifor (-1,7%) complétaient le podium inversé.

A l'autre bout du classement, Swiss Life (+1,0%), Kühne+Nagel (+0,8%) et Sonova (+0,7%) nageaient à contre-courant.

Sur le marché élargi, EFG International (+0,3%) lancera lundi un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 8 millions de titres, soit environ 53,12 millions de francs suisses. Le gestionnaire de fortune zurichois va acquérir des titres - destinés au plan de participation des collaborateurs - jusqu'au 30 juin 2020.

Le feuilleton SHL Telemedecine (+0,3%) se poursuit. La Commission fédérale des offres publiques d'achat (Copa) a réduit d'un franc, à 7,70 francs suisses par action, le prix de l'offre obligatoire de rachat de la société israélienne par des investisseurs chinois.

L'énergéticien Romande Energie (-1,6% ou -20 francs suisses) est traité hors dividende de 36 francs suisses.

fr/al