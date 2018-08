Bourse Zurich: toujours dans le vert, les gains s'effritent un peu

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait dans le vert lundi en fin de matinée. Le SMI, qui était repassé au-dessus des 9100 points en ouverture, n'était toutefois pas parvenu à s'y maintenir et perdait de l'élan.

Les marchés étaient notamment soutenus par les déclarations du patron de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell dans le cadre des rencontres de Jackson Hole, en fin de semaine écoulée. Il a affirmé qu'il "ferait tout ce qui est en son pouvoir" pour réagir à une éventuelle hausse de l'inflation ou à une crise.

"Toute la semaine les investisseurs ont attendu le discours de Jerome Powell. Le fait qu'il entende lutter comme il l'affirme contre l'inflation est positif pour les investisseurs", a réagi un analyste de 50 Park Investment.

Selon des observateurs, la progression était aussi soutenue par "des informations indiquant qu'un accord entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada" serait bientôt signé, Les discussions sur la révision de l'accord de libre-échange Aléna se sont poursuivies dimanche à Washington entre les Etats-Unis et le Mexique, le négociateur en chef pour le Mexique les qualifiant de "pourparlers de la dernière heure".

Comme c'est jour férié à Londres, les échanges sur les marchés boursiers européens devraient rester relativement faibles, a précisé un analyste de London Capital Group.

En Suisse, la saison des résultats touche à sa fin. Mardi, Bâloise sera l'avant-dernière "blue chip" à publier ses données. Ne restera plus que Partners Group, qui a annoncé la publication de ses chiffres pour la 2e semaine de septembre.

Vers 10h45, le SMI gagnait encore 0,07% à 9059,56 points, avec un plus haut à 9106,12 points et un plus bas à 9055,07 points. Le SLI prenait 0,14% à 1480,54 points et le SPI 0,11% à 10'816,90 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 montaient, trois reculaient et autant étaient stables.

Les plus gros gagnants étaient Vifor (+1,1%), Swatch et Richemont (chacun +0,9%).

Selon des rumeurs de marché, des institutionnels sont à la chasse aux actions Richemont depuis des jours, pariant notamment sur le fait que les efforts de croissance du groupe de luxe genevois payeront plus vite que prévu. Le solide pilier dans le négoce électronique et le prochain changement de génération à la tête de l'entreprise fournissent des impulsions positives.

Les trois perdants étaient Julius Bär (-2,0%), Nestlé et UBS (chacun -0,1%).

Credit Suisse, Novartis et Roche étaient inchangés.

L'UE a homologué la thérapie cellulaire Kymriah de Novartis, dans l'indication contre la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le lymphome diffus à grandes cellules B.

Dans la foulée, Novartis a annoncé des investissements de jusqu'à 90 millions de francs suisses sur son site argovien de Stein. Par ailleurs, le médicament pour le coeur Entresto (Sacubitril/Valsartan) présenté des données positives dans le cadre de l'étude "Transition".

Sur le marché élargi, Alpiq (stable aucun titre échangé) a aggravé sa perte semestrielle à 50 millions de francs suisses, dix fois plus qu'un an plus tôt.

Ems-Chemie (+0,8%) a publié ses résultats semestriels définitifs et fait état d'un bénéfice net en hausse de 13% à 260 millions de francs suisses.

Après les chiffres semestriels, Credit Suisse a relevé l'objectif de cours de Komax (+0,3%) et a confirmé "neutral". Les analystes notent notamment que la direction est aussi à la recherche d'opportunités de croissance hors du marché de l'automobile, dans l'industrie spatiale et de l'aviation, les télécommunications et l'industrie.

Vontobel a abaissé la recommandation de Bachem (-2,1%) à "hold" de "buy" et a réduit l'objectif de cours. Depuis le relèvement à "buy", la valeur de l'action a presque triplé et le nouvel objectif de cours n'offre aucun potentiel de hausse.

U-blox gagnait 4,9% après qu'UBS a réduit l'objectif de cours et confirmé "sell". Après une forte progression ces trois dernières années, l'entreprise fait maintenant face à un défi plus grand. Le groupe réalise environ 40% de son chiffre d'affaires en Chine et la guerre commerciale a un effet négatif sur les résultats ont notamment commenté les analystes.

