Bourse Zurich: toujours en légère baisse, le luxe n'a pas la forme

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait toujours en légère baisse vendredi à l'approche de la mi-journée, après une ouverture poussive. Les valeurs du luxe Richemont et Swatch étaient suivies de près, d'autant plus que les résultats semestriels du groupe genevois ont manqué les prévisions du marché.

La veille à Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé à des niveaux inédits, portés par des déclarations jugées rassurantes de la Chine sur la levée progressive des tarifs douaniers que s'imposent Pékin et Washington.

"Les principaux indices américains ont une nouvelle fois fini sur de nouveaux records historiques alimentés par une apparente désescalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine", ont rappelé les analystes de Mirabaud Securities dans une note. Ils ont cependant averti qu'à court terme, les marchés se trouvaient "proches d'une phase de prise de bénéfice".

Certaines données conjoncturelles n'étaient guère encourageantes. En Chine, le commerce extérieur accuse toujours le coup de la guerre commerciale avec les Etats-Unis: les exportations ont subi en octobre leur troisième mois de repli, tandis que les importations sont restées en berne.

En Europe, l'Allemagne a par contre enregistré en septembre un excédent commercial de 19,2 milliards d'euros, en hausse par rapport à août.

En Suisse, le taux de chômage a augmenté en octobre, après avoir passé quatre mois à un niveau historiquement bas. La proportion de sans-emploi s'est fixée à 2,2%, une hausse de 0,1 point sur un mois.

A 10h42, le SMI abandonnait 0,32% à 10'293,73 points, le SLI reculait de 0,47% à 1587,15 points et le SPI perdait 0,27% à 12'432,7 points. Sept des 30 valeurs vedettes progressaient, une (Swiss Re) était stable et 22 cédaient leurs gains.

Geberit (+0,8%), Novartis (+0,5%) et SGS (+0,5%) affichaient pour l'heure les meilleures performances. Le premier a vu sa recommandation confirmée par HSBC à "hold" ainsi que l'objectif de cours qui reste à 510 francs suisses. Le numéro un mondial de l'inspection et de la certification a par contre vu son objectif de cours et sa recommandation abaissées par HSBC.

Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,2%) et Roche (+0,02%) évoluaient dans des directions opposées.

Richemont (-5,2%) restait dans le bas du classement. Le groupe de luxe a enregistré au premier semestre des résultats contrastés. Les ventes ont progressé grâce à la joaillerie et à la vente en ligne tandis que le bénéfice net a chuté, notamment en raison d'un effet exceptionnel. Les résultats du premier semestre de l'exercice décalé 2019/2020 sont inférieurs dans leur ensemble au consensus AWP.

Swatch (-1,9%) était entraîné dans le sillage de son homologue genevois, mais limitait ses pertes de la matinée.

Les bancaires Julius Bär (-1,0%), UBS (-0,8%) et Credit Suisse (-0,7%) affichaient également des baisses notables.

Sur le marché élargi, Bobst (-0,1%) remontait la pente après avoir nettement baissé. Le groupe vaudois a confirmé ses objectifs pour 2019 et à long terme.

Obseva (-12,1%) restait pénalisé, après la dégringolade de la veille. Le laboratoire genevois a abandonné son programme de recherche clinique avancée sur le Nolasiban pour l'augmentation du taux de fécondation lors de transferts d'embryons consécutifs à une fertilisation in vitro.

Cassiopea (+9,5%) décollait par contre. L'Agence américaine des médicaments (FDA) a accepté d'examiner la demande d'homologation du médicament Clascoterone contre l'acné du laboratoire dermatologique.

Dufry (+0,8%) a finalisé le rachat de 60% des parts du russe Regstaer Vnukovo.

Parmi les autres évolutions notables du SPI figuraient Schmolz+Bickenbach (-4,1%) qui doit présenter ses résultats trimestriels jeudi. Les analystes tablent sur une nette baisse des recettes et un creusement des pertes.

A l'inverse, BKW (+3,2%) était recherché. Le groupe énergétique va évaluer l'opportunité d'une action en justice, après l'adoption mercredi par le Conseil fédéral de la révision de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion.

al/op