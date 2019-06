Bourse Zurich: toujours en repli à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse demeurait dans le rouge vendredi à l'approche de la mi-journée. La place helvétique, qui parvenait cependant à limiter ses pertes au regard de l'ouverture, souffrait du manque d'impulsions, la prudence restant de mise du côté des investisseurs.

Wall Street a pourtant terminé en hausse jeudi, les valeurs du secteur de l'énergie tirant avantage d'une forte progression des cours du pétrole à la suite d'attaques contre deux pétroliers dans le Golfe, dont la responsabilité a été attribuée par Washington à l'Iran. Des accusations que Téhéran a rejeté comme "sans fondement" vendredi.

Les investisseurs sont ballotés depuis plusieurs jours entre une potentielle baisse de taux d'intérêt de la Banque centrale américaine dès l'été, facteur de soutien au marché, et les suites de la guerre commerciale sino-américaine, facteur de déprime.

Selon les spécialistes, les intervenants semblent afficher de bonnes dispositions, le franchissement du cap des 10'000 points n'étant plus qu'une question de temps. Ce vendredi, les investisseurs guetteront la publication dans l'après-midi de plusieurs données conjoncturelles américaines.

En matière de données macro-économique, la production industrielle s'est essoufflée en mai sur un an en Chine, enregistrant son niveau le plus bas depuis 17 ans. La hausse s'est révélée moins rapide en mai à +5,0% par rapport à la même période de l'an dernier, contre +5,4% en avril.

En France, Les créations d'entreprises sont légèrement reparties à la hausse en mai, malgré une dynamique négative du côté des immatriculations de microentreprises. Toujours dans l'Hexagone, la hausse des prix à la consommation a ralenti en mai à 0,9% sur un an, après avoir accéléré à 1,3% en avril.

Après avoir lâché 0,37% en entame de séance, l'indice SMI abandonnait 0,11% à 9850,51 points vers 10h30. Le SLI se repliait de 0,4% à 1502,73 points, alors que l'indicateur élargi SPI égarait 0,2% à 11'889,92 points.

Sur les 30 valeurs vedettes du SLI, 24 essuyaient un repli, la plus lourde chute revenant à la très volatile AMS (-7,9%). Le titre du fabricant autrichien de capteurs, à l'image d'autres valeurs technologiques comme Logitech (-1,5%) notamment, souffrait après l'avertissement sur résultats du fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom jeudi.

Alors que Nestlé demeurait à l'équilibre, les deux autres poids lourds Roche (+0,4%) et Novartis (+0,4% aussi) apportaient un soutien bienvenu. Adecco (+2,2%) menait la courte liste des quatre gagnants de la matinée, Morgan Stanley recommandant désormais de surpondérer le titre du numéro un mondial du placement de personnel et relevant l'objectif de cours de 60 à 67 francs suisses.

Richemont (+0,3%) gagnait aussi du terrain.

Parmi les rares nouvelles d'entreprises du début de matinée, Swiss Re (-0,3%) a précisé le calendrier de l'introduction en Bourse de sa filiale britannique ReAssure. La cotation à la Bourse de Londres interviendra en juillet.

Du côté du marché élargi, DKSH chutait de 6,4%, Credit Suisse ayant changé la notation du titre du spécialiste zurichois des services de distribution et de mercatique en Asie de "neutral" à "underperform". U-Blox se repliait de 6% et Vat Group de 4,6%. du côté des gagnants figuraient notamment Newron (+2,7%) et Aevis (+2,3%).

Straumann (-1,3%) a fait part de sa décision de ne pas donner suite au projet de coopération avec Align pour les scanners intra-oraux. Dans le même temps, le fabricant bâlois d'implants dentaires versera 16 millions de dollars supplémentaires au groupe américain dans le cadre du règlement d'un litige de plusieurs années sur des brevets.

La société de participations Private Equity Holding (-0,8%) a annoncé un bond de ses résultats sur l'exercice décalé 2018/2019 clos fin mars. Le bénéfice net s'est envolé à 22,6 millions d'euros, contre seulement 2,4 millions un an plus tôt.

Le spécialiste des aérosols Airopack (+1,8%), en difficultés financières, a reporté la tenue de son assemblée générale. Cette dernière aura lieu le 15 août et non le 7 août comme initialement prévu.

