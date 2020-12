Bourse Zurich: toujours en repli jeudi à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - Après trois séances consécutives achevées dans le rouge, la Bourse suisse ne parvenait toujours pas à redresser le cap jeudi à l'approche de la mi-journée, alors que Wall Street a clôturé la veille sans franche direction. Les investisseurs semblent toujours partagés entre l'espoir de voir débuter les campagnes de vaccination contre le Covid-19 et la dégradation radicale de l'économie face à la violence de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus.

Ce jeudi, les investisseurs observeront tout particulièrement les données des indices des directeurs d'achats (PMI) européens, américains des services et composite de novembre ainsi que les ventes au détail d'octobre en zone euro.

L'activité dans les services en Chine a flambé en novembre, signe de la confiance des entrepreneurs du secteur dans la reprise économique du pays. L'indice PMI pour les services, calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 57,8 le mois dernier contre 56,8 en octobre.

En Suisse, Raiffeisen s'est déclaré jeudi légèrement plus optimiste pour la conjoncture helvétique cette année, tablant sur un impact plus limité de la crise sanitaire sur l'économie. L'exercice 2021 sera par contre émaillé d'incertitudes et même si le produit intérieur brut (PIB) doit rebondir, cela ne sera pas suffisant pour effacer les effets néfastes de la pandémie de Covid-19. Les économistes de l'établissement st-gallois tablent sur un recul du PIB de 3,3% en 2020, légèrement moins que le repli de 5,0% anticipé en juin, selon des documents de la banque.

Après un démarrage sur un infime repli de 0,03%, l'indice SMI creusait quelque peu ses pertes lâchant vers 10h40 0,4% et passant ainsi sous les 10'400 points à 10'393,32 points. Le SLI égarait quant à lui 0,6% à 1632,31 points, alors que l'indicateur élargi SPI abandonnait 0,42% à 12'906,28 points. Sur les trente valeurs vedettes du SLI, seules trois progressaient et vingt-six fléchissaient, alors que Temenos restait à l'équilibre.

Dans le haut du tableau, SGS (+1,3%) poursuivait son rebond, la banque américaine Morgan Stanley recommandant désormais aux investisseurs de surpondérer au sein de leur portefeuille le titre du numéro un mondial de la certification et de l'inspection. Le groupe genevois s'échappait largement devant Partners Group (+0,2%) et Geberit (+0,1%).

Les trois poids lourds de la cote se retrouvaient eux dans le camp des perdants. Le bon Roche et la nominative Nestlé se montraient les plus résistants, leur perte se limitant à 0,3%, alors que Novartis se tassait de 0,4%. Le géant veveysan de l'alimentation a annoncé qu'il compte investir 3,2 milliards de francs suisses dans un plan ambitieux pour parvenir à zéro émission nette d'ici 2050. Le groupe souhaite les réduire de moitié d'ici 2030.

Côté perdants, Lonza affichait la plus mauvaise performance (-2,2%), devant Sika (-2%) et Alcon (-1,9%). Les financières n'étaient pas au mieux, la plupart se retrouvant en bas de tableau, notamment Zurich Insurance (-1,3%), Swiss Life (-1%) et Swiss Re (-0,9%). Les deux grandes banques, Credit Suisse (-0,3%) et UBS (-0,2%) se montraient à peine plus solides.

Lafargeholcim (-0,4%) a aussi fait part de ses ambitions dans le domaine environnemental, le premier producteur mondial de ciment prévoyant quant à lui de débourser en Inde 100 millions de francs suisses dans la récupération de chaleur produite par les déchets. L'opération doit permettre à la multinationale helvético-hexagonale de réduire d'un demi-million de tonnes les émissions de gaz carbonique de ses six sites sur le sous-continent.

Sur le marché élargi, BKW figurait dans le camp des gagnants, le titre du fournisseur et producteur d'énergie bernois bondissant de 6,9%, UBS le recommandant désormais à l'achat. Les ex-Forces motrices bernoises étaient devancées par Newron Pharma (+12,5%) et Highlight (+7,5%).

Parmi les rares informations d'entreprises de la matinée, Arbonia (+0,6%) a annoncé racheter la part de 65% qu'il ne détenait pas dans la société allemande Webcom Management, un spécialiste des éléments pour portes et fenêtres offrant de multiples solutions en ligne. Une fois le rachat terminé, l'équipementier thurgovien du bâtiment intégrera l'entreprise dans sa division dévolue aux fenêtres.

Le fabricant zurichois de puces et modules de communication U-Blox (-2,9%) a annoncé collaborer avec la jeune pousse britannique Focal Point Positioning. La firme de Thalwil a signé un accord avec cette dernière afin d'obtenir l'accès à un logiciel de correction des signaux de navigation.

