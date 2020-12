Bourse Zurich: toujours plombée par les craintes sur la nouvelle souche de virus

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait ancrée profondément dans le rouge lundi après-midi. Le SMI, qui avait plongé sous la barre des 10'300 points sur le coup de midi, s'était un peu dégagé de son plus bas du jour. Les investisseurs s'inquiétaient après la découverte d'une nouvelle variante de coronavirus. L'accord tant attendu sur un plan de relance américain était relégué au rang de nouvelle de seconde zone.

A New York, les Futures sur les trois principaux indices signalaient une ouverture nettement négative à Wall Street.

Vers 14h40, le SMI cédait 1,91% à 10'322,94 points, le SLI 2,10% à 1620,04 points et le SPI 1,80% à 12'868,68 points. Sur les 30 valeurs vedettes, le seul gagnant était Logitech (++0,2%).

Le bon Schindler (-0,1%) et Givaudan et Geberit (chacun -0,5%) limitaient le mieux la casse.

La volatile AMS (-5,9%) était lanterne rouge, derrière Credit Suisse (-4,1%) et Swiss Re (-4,0%).

Les autres financières Swiss Life (-3,4%), Zurich (-3,1%), UBS (-2,8%) et Julius Bär (-2,6%) n'en menaient pas large non plus.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,8%) résistait le mieux. Roche (-1,3%) limitait aussi la casse, alors que Novartis (-2,3%) reculait plus franchement.

Nestlé, par le biais de sa filiale Aimmune Therapeutics, a obtenu une homologation de l'Union européenne pour Palforzia, un produit contre l'allergie aux arachides. Le géant alimentaire veveysan avait racheté Aimmune en octobre principalement pour s'emparer de ce médicament.

Roche a revendiqué des résultats encourageants avec son médicament en développement faricimab pour le traitement de l'oedème maculaire diabétique, dans le cadre de plusieurs études cliniques de phase III.

L'autorité sanitaire américaine FDA a informé vendredi Novartis d'un retard dans la procédure d'homologation d'Inclisiran, un anticholestérol.

Le luxe n'était pas à la fête non plus: Richemont cédait 3,6% et Swatch 2,8%.

Straumann (-2,0%) a étendu son partenariat avec Medit pour la distribution mondiale de scanners intra-oraux.

Lonza (-1,4%) va étendre ses capacités de production à Viège, mettant en place deux lignes de production pour les bioconjugués. Le montant de l'investissement n'est pas précisé.

SGS (-1,2%) a pris le contrôle du singapourien Ryobi Geotechnique International, spécialisé dans la géoingénierie pour un montant non précisé.

Sur le marché élargi, Dufry (-9,9%) et Flughafen Zürich (-2,5%) pâtissaient de la découverte de la nouvelle souche de coronavirus, qui affecte le trafic aérien.

