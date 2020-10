Bourse Zurich: tout juste dans le vert pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note légèrement positive. Après avoir ouvert en fort recul, le SMI a tenté de se reprendre en matinée, remontant au-dessus de la barre des 10'200 points. Dans l'après-midi, il a évolué latéralement sous cette barre, avant de remonter très nettement et de passer même brièvement dans à plusieurs reprises dans le vert et y a même terminé.

A New York, Wall Street qui avait chuté lourdement à l'ouverture après l'annonce coup de tonnerre que le président des Etats-Unis Donald Trump avait été testé positif au Covid-19 à un mois des élections, tentait sans grand succès de modérer sa baisse en matinée.

"La nouvelle a fait basculer le marché à terme mais les choses se sont stabilisées", a affirmé Patrick O'Hare de Briefing.

Les investisseurs digéraient aussi des chiffres de l'emploi mitigés, avec un taux de chômage certes en baisse à 7,9% pour septembre mais des créations d'emplois ralenties. "La croissance de l'emploi se modère juste au moment où l'aide budgétaire s'arrête, mauvais cocktail", a résumé Kathy Bostjancic, d'Oxford Economics.

Soutenu par Roche et les grandes banques, le SMI a terminé en hausse de 0,14% à 10'252,40 points, son plus haut du jour et après un plus bas à 10'130,79 points. Sur la semaine, le SMI a gagné 0,4%. Vendredi, le SLI a grignoté 0,07% à 1562,25 points et le SPI a pris 0,17% à 12'805,42 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé et 12 reculé.

Le podium du jour se compose de Straumann (+2,9%), Credit Suisse (+1,1%) et Zurich Insurance (+1,0%). UBS et Roche (chacun +0,9%) ont bien soutenu l'indice aussi.

Jefferies a relevé l'objectif de cours de Straumann et confirmé "hold". L'ajustement reflète le rétablissement de la croissance et la discipline budgétaire observée par l'équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire jusqu'ici, a notamment commenté l'analyste. Le groupe rhénan pourrait bien avoir renoué avec un rythme de croissance organique de 5% dès le troisième trimestre de cette année, selon lui.

Le troisième poids lourd, Novartis (-0,01%) a terminé quasi à l'équilibre. Sa filiale génériques et biosimilaires a lancé aux Etats-Unis une première volée de trois médicaments injectables équipés d'une technologie d'identification par radiofréquence (RFID), au travers d'une collaboration avec le spécialiste de la gestion automatisée des pharmacies hospitalières Kit Check.

Nestlé (%)a terminé en léger recul.

Les valeurs du luxe Richemont (-2,6%) et Swatch (-2,1%) ont le plus reculé avec Lonza (-1,7%).

Kepler Cheuvreux a relevé les objectifs de cours de la porteur Swatch et de la nominative Richemont, confirmant à chaque fois la recommandation d'achat. Le rétablissement dans le secteur du luxe pourrait nécessiter moins de temps que redouté jusqu'à présent, selon l'analyste qui prévoit désormais un retour au niveau de 2019 à l'horizon 2022, au lieu de 2024. Pour Richemont, la modernisation du modèle d'affaires, avec notamment la contribution des ventes en ligne, doit apporter un coup de pouce supplémentaire.

Lonza a été pénalisé par la rétrogradation de sa recommandation à "neutral", contre "overweight" auparavant, par JPMorgan qui a cependant fortement relevé l'objectif de cours. L'analyste a estimé que les attentes du marché en matière de rentabilité après la cession des spécialités chimiques demeurent trop élevées. Même la collaboration avec Moderna dans le développement d'un vaccin contre le coronavirus ne suffira pas combler l'écart entre les prévisions des autres analystes et les siennes.

Kühne+Nagel (-1,2%) a signé un contrat de services logistiques de plusieurs années avec le fabricant irlandais de systèmes d'injection de médicaments West Pharmaceuticals. Dans le cadre de ce partenariat l'entreprise établie à Schindellegi investit dans une installation sur mesure dédiée à la gestion des services de logistique contractuelle et de logistique routière de son nouveau client. Aucun détail financier n'a été révélé.

Mainfirst a relevé l'objectif de cours de Sonova (-0,3%) et confirmé "buy". Le groupe a bien mieux surmonté la crise que ses concurrents et cela lui permettra de dépasser les objectifs à moyen terme, selon l'analyste.

Au niveau du marché élargi, les fondateurs de Crealogix (-1,7%), qui détenaient conjointement 46,6% des droits de vote dans le développeur de logiciels bancaires, ont décidé de placer des options négociables sur 75'000 actions, représentant 11,5% de leur participation.

Avant la publication lundi des chiffres sur neuf mois d'Ems-Chemie (-0,1%), Kepler Cheuvreux a réduit l'objectif de cours et confirmé "reduce". L'analyste pense notamment que le 3e trimestre aura été marqué par la poursuite du déstockage par les clients et les perspectives pour l'an prochain sont très prudentes.

