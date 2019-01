Bourse Zurich: troisième séance de léger recul pour le SMI

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore perdu du terrain pour la 3e séance de la semaine, mesuré à son indice vedette SMI. Ce dernier avait réussi à repasser au-dessus des 9000 points en cours de séance, se hissant dans le vert, mais il n'a pas réussi à maintenir le rythme, faiblissant nettement sur la fin et terminant sous ce niveau.

A New York, Wall Street n'affichait pas de direction claire en matinée. Le Dow Jones était soutenu par les résultats trimestriels supérieurs aux attentes de plusieurs grands noms de la cote comme IBM, United Technologies et Procter & Gamble, alors que le Nasdaq Comp et le S&P 500 se retrouvaient en léger recul.

"Leurs résultats (de ces entreprises) aident les investisseurs à détourner leur attention des craintes sur l'économie mondiale et sur les relations sino-américaines, même s'ils continuent à surveiller de près tout ce qui se dit au Forum économique de Davos", a souligné Josh Selway, de Schaeffer.

Le SMI a fini en recul de 0,10% à 8957,19 points, avec un plus haut à 9014,71 points et un plus bas à 8913,80 points. Le SLI a cédé 0,08% à 1390,66 points et le SPI a grignoté 0,03% à 10'468,35 points. Sur les 30 valeurs vedettes, gagnants et perdants se sont équilibrés.

Le podium du jour se compose de Logitech (+5,6%), suivi de Lonza (+1,9%) et Vifor (+1,2%).

Au lendemain des chiffres trimestriels, le fabricant de périphériques informatiques a profité d'une analyse de JPMorgan, qui a relevé sa recommandation à "overweight", arguant que le groupe technologique avait les moyens de procéder à des acquisitions et à des rachats d'actions. Julius Bär a pour sa part abaissé l'objectif de cours et confirmé "hold". L'analyste a salué une performance remarquable au troisième trimestre, mais perçoit une pression croissante sur les tarifs.

Avec un gain de 0,5%, le poids lourd Roche a soutenu l'indice. Nestlé (+0,02%) a fini quasi inchangé et Novartis (a cédé 0,1%). Les deux poids lourds pharmaceutiques dévoileront leurs résultats annuels la semaine prochaine.

Aux bancaires, Julius Bär (+0,8%) précède UBS (+0,4%) et Credit Suisse (+0,2%). Au lendemain des chiffres de la banque aux trois clés, plusieurs analystes ont tous abaissé l'objectif de cours, les recommandations variant entre neutre et acheter. JPMorgan notamment a pris en compte le faible développement de la banque d'affaires et les maigres entrées dans la gestion de fortune, déplorant en particulier un afflux net d'argent anémique sur le quatrième trimestre.

Les plus gros perdants du jour sont Sika (-3,9%), AMS (-2,8%) et Lafargeholcim (-2,0%).

Le chimiste du bâtiment a annoncé le placement d'un emprunt convertible pour 1,3 milliard de francs suisses. Les analystes de la Banque cantonale de Zurich prévoyaient que Sika injecte 25% de fonds propres dans la reprise de Parex, au lieu des quelque 50% que laissent augurer le convertible. Ce placement va néanmoins générer une dilution des participations détenues par les actionnaires préexistants, que Baader Helvea calcule entre 6 et 7%.

Clariant (-1,0%) a signé un accord en matière de recherche avec le géant pétrolier américain ExxonMobil et son compatriote Renewable Energy Group, un producteur de diesel à base de biomasse. L'alliance vise à évaluer le potentiel des sucres cellulosiques en tant que source de production de biocombustibles.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (+0,9%) a enregistré une modeste croissance de ses volumes écoulés comme des revenus au premier trimestre de son exercice décalé 2018/19, décevant les attentes du marché.

Le grossiste et distributeur de médicaments en ligne Zur Rose (+3,0%) a fortement progressé en termes de chiffre d'affaires l'an dernier, grâce notamment aux acquisitions réalisées en Allemagne et Espagne. L'entreprise compte maintenant mettre le cap sur l'Italie et la France.

Les ventes de l'équipementier automobile Autoneum (+0,8%) se sont consolidées l'an dernier, malgré un marché automobile en recul. La division Amérique du nord, dont les recettes se sont érodées, a toutefois égratigné la rentabilité.

Sans information spécifique, Banque Profil de Gestion (+33,3% dans un volume de 8300 titres) a fait la meilleure performance du jour. Au lendemain d'une offre de rachat chinoise de deux de ses participations, Perrot Duval a encore gagné 8,3%.

rp/al