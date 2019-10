Bourse Zurich: valse hésitation dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse tergiversait jeudi dans les premiers échanges, dans la foulée d'une nuée de résultats d'entreprises. Sur les trois valeurs vedettes à avoir livré leurs copies intermédiaires, Swiss Re était mal engagé, alors que Swisscom et surtout Geberit capitalisaient franchement sur leurs performances.

A 09h11, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,04% à 10'258,95 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) égarait 0,08% à 1570,21 points. Le Swiss Performance Index (SPI) avançait de 0,10% à 12'398,16 points. Sur les trente principales valorisations de la place zurichoise, 18 reculaient, Schindler était à l'arrêt et onze progressaient.

L'équipementier de salles d'aisance Geberit (+2,9%) s'est fendu d'une copie irréprochable sur les neuf premiers mois de l'exercice.

L'opérateur de télécommunications Swisscom (+0,5%) n'a dépassé que de peu les projections moyennes des analystes, mais à toutes les rubriques.

Le développeur de logiciels bancaires Temenos (+0,8%) récupérait de ses derniers déboires, tandis que le paquebot alimentaire Nestlé (+0,8%) parvenait presque à maintenir l'indice phare à flot. Les poids lourds pharmaceutiques avaient opté pour des trajectoires diamétralement opposées, le bon Roche s'enrobant de 0,3% alors que la nominative Novartis cédait 0,2%.

Le réassureur Swiss Re (-1,0%) a présenté une copie contrastée, marquée notamment par une détérioration du ratio combiné dans les affaires avec les entreprises et surtout l'abandon d'un volet du vaste programme de rachat d'actions.

Les bancaires UBS et Credit Suisse (-1,3% chacun) se disputaient la lanterne rouge. Lafargeholcim (-0,7%) n'aura pas profité longtemps d'un relèvement d'objectif de cours de la part de Goldman Sachs.

Le fabricant et distributeur d'assistances auditives Sonova abandonnait 1,9%, visiblement handicapé par une recommandation de vente émise par le même Goldman Sachs.

L'impondérable AMS (-0,3%), en tête de file à l'ouverture, était déjà passée sous la barre au lendemain des résultats des gros clients supposés du concepteur autrichien de puces et capteurs: Apple et Samsung. La marque à la pomme revendique des débuts prometteurs pour le plus onéreux de ses nouveaux téléphones à tout faire. Son concurrent coréen par contre a vu sa rentabilité amputée de moitié.

Sur le marché élargi, Molecular Partners (-1,2%) a encore revu à la baisse ses dépenses de recherche et développement pour l'ensemble de l'exercice, trahissant l'impact du coup d'arrêt imposé au printemps dernier par la FDA à une étude clinique avancée contre le cancer du poumon.

Obseva (+4,9%) à l'inverse vient d'obtenir le feu vert du même régulateur américain pour un programme de phase III sur le Nolasiban.

Le grossiste en médicaments Galenica (-0,2%) a embauché pour le 1er avril prochain l'actuel responsable ventes et services de Swisscom en qualité de directeur général.

