Bourse Zurich: vers une entame de semaine en modeste hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait lundi vers une ouverture tout juste positive, portée par la bonne tenue des places asiatiques et en l'absence d'indications fiables en provenance des Etats-Unis. Wall Street n'avait connu entre jeudi et vendredi qu'une demi séance de négoce, Thanksgiving et Black Friday obligent.

Les inquiétudes de ces derniers temps ne sont pas oubliées pour autant, lundi constituant une nouvelle journée cruciale sur la voie du Brexit avec une nouvelle tentative de la Première ministre britannique Theresa May de convaincre à la fois le parlement et les électeurs que sa version du divorce d'avec l'Union européenne constitue la meilleure issue possible.

Une éminente représentante allemande de la Banque centrale européenne (BCE) s'est prononcée en faveur d'une normalisation de la politique monétaire du Vieux continent, en dépit des risques.

Sur le front des nouvelles d'entreprises, Aryzta a présenté un premier partiel décalé nettement moins mauvais qu'escompté. Le logisticien Ceva a précisé les contour de l'offre déposée par son actionnaire de référence CMA CGM, parallèlement à un relèvement de ses ambitions à moyen terme.

Logitech a confirmé la tenue de négociations en vue d'une reprise du producteur américain d'écouteurs Plantronics, ajoutant toutefois que ces dernières avaient fini dans un cul-de-sac.

A 08h40, le pré-SMI compilé par Julius Bär grignotait 0,07%, sur un front vert uni.

Les poids lourds Nestlé et Roche s'enrobaient de 0,2%, tandis que Novartis prenait 0,3%.

Les logisticiens Kühne+Nagel (+1,3%) et surtout Panalpina (+5,3%) avaient le vent en poupe. Le marché semble avoir interprété des déclarations de la direction dans la presse en fin de semaine dernière du premier comme une déclaration d'intérêt pour une reprise du second.

Logitech (+0,3%) ne créait pas de remous, après l'échec de son approche sur Plantronics.

Sur le marché élargi, Aryzta rebondissait de 7,4%. Le boulanger industriel est parvenu contre presque toute attente à afficher une modeste croissance organique sur le premier trimestre de son exercice décalé 2018/19.

jh/al