Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait mardi vers une ouverture positive, dans le sillage de nouveaux records à Wall Street. Dans une actualité d'entreprises toute relative, les regards se tournent vers un agenda conjoncturel mieux fourni.

"Les courtiers en Europe scruteront le dernier relevé sur l'inflation en zone euro à paraître ce matin, qui pourrait révéler un rebond du renchérissement tant en valeur absolue qu'en termes sous-jacents (...) un cauchemar pour les 'colombes' de la Banque centrales européenne," prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

L'experte de la banque en ligne glandoise attribue l'attrait actuel pour les actions américaines au rétablissement conjoncturel plus lent observé sur le Vieux continent, à la guerre en Ukraine ou encore aux tensions avec la Chine, en plus de taux d'intérêts plus rémunérateurs au pays de l'oncle Sam.

Figurent encore au programme le climat entrepreneurial en zone euro au mois de juin, ainsi que les ventes au détail et la production industrielle aux Etats-Unis en mai.

A 08h12, le pré-SMI extrapolé par Julius Bär s'appréciait de 0,37% à 12'047,75 points sur un front vert presque homogène.

Le gestionnaire genevois de marques de luxe Richemont disputait à la grande banque UBS (+0,5%) la première position sur la grille de départ. La défensive Swisscom (+0,3%) protégeait les arrières de l'indice phare de la place zurichoise, juste derrière les trois poids lourds Nestlé, Novartis et le bon Roche (+0,3% également).

Sur le marché élargi, Komax (-7,1%) était d'ores et déjà voué aux gémonies. Le constructeur de machines de câblage a prévenu que ses entrées de commandes ne suffiraient pas pour maintenir le niveau de ses recettes en 2024 et laissé augurer un résultat d'exploitation tout juste positif sur l'exercice. Face à un environnement hostile, l'industriel lucernois va généraliser le chômage partiel sur ses sites helvétiques, entre autres mesures de réduction de ses coûts.

Le constructeur de métiers à tisser Rieter (+2,3%) a décroché une commande pour un montant non spécifié en Chine. L'apothicaire en ligne Docmorris (+2,7%) affichait les meilleures prédispositions, sans indication particulière.

jh/rr