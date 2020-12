Bourse Zurich: vers une ouverture en léger repli jeudi

Zurich (awp) - Après trois séances consécutives achevées dans le rouge, la Bourse suisse devrait également entamer la journée de jeudi en repli, dans le sillage de la clôture indécise de Wall Street mercredi. Les investisseurs semblent toujours partagés entre l'espoir de voir débuter les campagnes de vaccination contre le Covid-19 et la dégradation radicale de l'économie face à la violence de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus.

Mercredi à New York, Le Dow Jones et le S&P 500 ont fini en légère hausse, après une information selon laquelle un accord entre républicains et démocrates sur un plan de relance d'un montant de 908 milliards de dollars pourrait intervenir le week-end prochain. Le Nasdaq a fini sans tendance marquée.

Ce jeudi, les investisseurs observeront tout particulièrement les données des indices des directeurs d'achats (PMI) européens, américains des services et composite de novembre ainsi que les ventes au détail d'octobre en zone euro.

L'activité dans les services en Chine a flambé en novembre, signe de la confiance des entrepreneurs du secteur dans la reprise économique du pays. L'indice PMI pour les services, calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 57,8 le mois dernier contre 56,8 en octobre.

A 08h04, l'indice SMI notait à 10'425,93 points, soit une infime baisse de 0,09%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Sur les vingt valeurs composant l'indice phare du marché helvétique, seul le titre SGS (+1,2%) s'affichait en hausse , sous l'effet du relèvement par Morgan Stanley de sa recommandation. Les 19 autres actions se repliaient, Credit Suisse se positionnant clairement en lanterne rouge (-1,3%), derrière le numéro un bancaire helvétique UBS (-0,2%).

Du côté des poids lourds de la cote, Novartis (-0,02%) demeurait quasiment à l'équilibre, alors que le bon Roche (-0,1%) résistait à peine moins bien, tout comme Nestlé. Le géant veveysan de l'alimentation a annoncé qu'il compte investir 3,2 milliards de francs suisses dans un plan ambitieux pour parvenir à zéro émission nette d'ici 2050. Le groupe souhaite les réduire de moitié d'ici 2030.

Lafargeholcim (-0,1%) a aussi fait part de ses ambitions dans ce domaine, le premier producteur mondial de ciment prévoyant quant à lui de débourser en Inde 100 millions de francs suisses dans la récupération de chaleur produite par les déchets. L'opération doit permettre à la multinationale helvético-hexagonale de réduire d'un demi-million de tonnes les émissions de gaz carbonique de ses six sites sur le sous-continent.

De manière générale, les replis essuyés par les valeurs vedettes demeuraient modérés, seize d'entre-elles affichant un tassement inférieur à 0,1%.

