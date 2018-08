Bourse Zurich: vers une ouverture légèrement négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note légèrement négative. Les espoirs de détente dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine ont apaisé les marchés financiers ces derniers jours. La crainte de valorisations trop élevées est aussi oubliée pour le moment. Mardi, le S&P 500 a inscrit un nouveau record historique. Les trois principaux indices de Wall Street n'ont toutefois pas pu maintenir tout à fait le rythme après les clôtures en Europe.

Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities ont relevé que le président de l'antenne de Dallas de la Fed, Robert Kaplan, a indiqué qu'une économie américaine au plein emploi et une inflation qui a atteint l'objectif de 2% de la Réserve fédérale américaine (Fed) devaient pousser cette dernière à poursuivre le relèvement graduel des taux d'intérêt au moins dans les neuf à douze prochains mois.

Il a précisé que ce n'est que lorsque les taux d'intérêt à court terme auront atteint un niveau neutre (entre 2,5% et 2,75% soit encore 3 à 4 hausses), auquel ils ne stimulent ni ne freinent l'économie, que la Fed pourra arrêter de les relever se poser la question de ce qu'il convient de faire ensuite.

En Suisse, la saison des résultats de petites et moyennes capitalisations continue de battre son plein avec notamment les données de deux petits nouveaux à la Bourse, Sensirion et Medartis. Hors-Bourse, on s'intéressera aussi aux informations diffusées par le géant bancaire Raiffeisen.

A 8h10, le preSMI de Julius Bär reculait de 0,32% à 9054,15 points. Les 20 blue chips étaient dans le rouge.

Les trois poids lourds Nestlé, Novartis et Roche, étaient tous en recul de 0,3%.

Aux bancaires, Julius Bär cédait 0,3%, Credit Suisse 0,4% et UBS 0,5%.

ABB et Adecco cédaient 0,5% chacun, plus gros perdants du moment avec UBS.

Sur le marché élargi, Bossard, Feintool, Medartis, Orior et Sensirion ont publié leurs résultats semestriels.

DKSH (-0,4%) a conclu un accord de coopération avec la société LivaNova, spécialisée dans les techniques médicales. L'accord concerne la commercialisation d'appareils pour la chirurgie cardiaque dans les hôpitaux asiatiques, a précisé DKSH mercredi. Les détails financiers de n'ont pas été communiqués.

