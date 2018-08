Bourse Zurich: vers une ouverture légèrement positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note légèrement positive. Les indications préalables en provenance de Wall Street sont favorables. Mardi, Wall Street a terminé dans le vert. Les craintes autour de la crise américano-turque sont repassées au second plan, même si le ton ne baisse pas entre les deux pays.

Le président turc Ergodan a demandé à ses compatriotes de boycotter les produits électroniques américains en réaction aux sanctions et droits de douanes US. Ce matin, la Turquie a en outre annoncé une augmentation des droits de douane sur plusieurs produits US.

En Suisse, la saison des résultats marque une pause pour ce qui est des blue chips et continue pour des entreprises du marché élargi, avec notamment Kudelski. Au niveau du SMI, il faudra attendre jeudi pour les résultats de Swisscom et, au SLI, vendredi pour ceux de Schindler.

Sur le front macroéconomique, l'agenda est quasi vide en Europe et bien fourni aux Etats-Unis où on attend dans l'après-midi l'activité industrielle dans la région de New York en août, la productivité au 2e trimestre, les ventes au détail en juin, les stocks et ventes d'entreprises en juin et le niveau hebdomadaire des stocks de pétrole. La statistique des flux de capitaux investis à long terme en juin sera publiée en soirée.

A 8h10, le preSMI de Julius Bär gagnait 0,17% à 9025,78 points. Tous les titres étaient dans le vert.

Au lendemain des chiffres, Swiss Life et Geberit gagnaient chacun 0,1%. Swisscom, qui publiera ses données jeudi, prenait aussi 0,1%. Schindler (chiffres vendredi) gagnait 0,2%.

Aux bancaires, UBS et Credit Suisse progressaient chacune de 0,3%, dans le haut du tableau. Julius Bär avançait de 0,2%.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé, Roche et Novartis gagnaient 0,2% à l'unisson.

Sur le marché élargi, Kudelski chutait de 3,8% après la publication de faibles résultats semestriels. Le groupe technologique vaudois a vu son chiffre d'affaires chuter de 10,3% à 446 millions de dollars, pour une perte nette de 36,5 millions, plus prononcée que les prévisions les plus pessimistes.

DKSH (+0,2%) a conclu un accord avec le producteur coréen de confiseries Lotte pour la distribution et la vente de ses produits à Singapour. Le montant de la transaction n'a pas été révélé.

Au lendemain des chiffres de Straumann (+0,2%), deux analystes ont relevé l'objectif de cours avec recommandations respectives "buy" et "outperform".

rp/ol