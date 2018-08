Bourse Zurich: vers une ouverture légèrement positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note légèrement positive mercredi. Les indications préalables en provenance de Wall Street sont contenues. Après la hausse du début de semaine dans le sillage de l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et le Mexique, Wall Street a fini sur de légers gains.

Dans un marché aux faibles échanges en cette fin de vacances d'été, la tendance a profité selon un analyste de Cresset Wealth Advisors "du sentiment diffus que l'économie va continuer à s'améliorer".

En Suisse, la saison des résultats se limite ce mercredi aux résultats de quelques entreprises du marché élargi. Au niveau des blue chips, il ne manque plus que les données de Partners Group, attendues dans la deuxième semaine de septembre.

A 8h20, le preSMI de Julius Bär gagnait 0,18% à 9100,16 points. ABB (-0,2%) était le seul perdant parmi les 20 pensionnaires du SMI.

Novartis (+0,4%) a annoncé que sa filiale ophtalmologique Alcon rappelle de manière "volontaire" son dispositif chirurgical Cypass Microstent destiné aux opérations sur le glaucome et recommande aux chirurgiens sur l'ensemble de la planète d'arrêter d'implanter ce produit sur de nouveaux patients.

Par ailleurs, la Commission européenne a accordé une homologation pour sa combinaison de Tafinlar (dabrafenib) et de Mekinist (trametinib) dans l'indication contre le mélanome positif à la mutation BRAF V600 après ablation complète de la tumeur. Il s'agit du troisième feu vert pour cette combinaison sur le Vieux continent, selon Novartis.

Roche et Nestlé prenaient chacun 0,1%.

Morgan Stanley a repris la couverture de Givaudan (+1,7%) à "overweight" et objectif de cours 2600 CHF. L'an dernier, l'action Givaudan a évolué de manière nettement inférieure à celle de son concurrent Symrise, selon les analystes.

Richemont et Swatch prenaient chacun 0,1%. Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours de Richemont et a confirmé "hold". L'analyste prévoit notamment une augmentation des ventes sur les mois d'avril à août et attend des informations sur les décisions stratégiques liées à l'acquisition d'YNAP et notamment sur l'état de la numérisation du groupe.

Sur le marché élargi, Emmi (-1,5%) a vu sa rentabilité prendre l'ascenseur sur les six premiers mois de l'année, alors que ses recettes n'ont que marginalement progressé. La multiplication par près de deux du bénéfice net répond toutefois essentiellement à la cession d'une participation majoritaire dans l'américain Islandic Milk and Skyr Corporation.

Jungfraubahn et Intershop ont aussi publié leurs résultats semestriels.

rp/lk