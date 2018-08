Bourse Zurich: vers une ouverture peu changée légèrement positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note peu changée. La saison des résultats connaît un nouveau point d'orgue avec les chiffres intermédiaires d'Adecco et Zurich ainsi que ceux de plusieurs entreprises du marché élargi.

Les indications préalables en provenance de Wall Street sont à nouveau mitigées. Le Dow Jones s'est accordé une pause mercredi après ses récents gains et il a fini en léger repli. Le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine revient un peu sur le devant de la scène. Après les nouvelles taxes US sur des marchandises chinoises, la Chine a contré en infligeant des taxes similaires sur des produits américains.

Selon un observateur, des investisseurs ont réagi prudemment à cette nouvelle flambée et ont évité de prendre de grosses positions. D'autres par contre se concentrent sur les données fondamentales positives récentes et "beaucoup espèrent que la guerre commerciale sera un événement à court terme et pas un problème à long terme".

A 8h10, le preSMI de Julius Bär grignotait 0,07% à 9182,70 points. Adecco (-0,9%)) était le seul perdant.

Le géant du travail temporaire a vu son bénéfice net chuter de 11% à 170 millions d'euros au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires du numéro un mondial du travail temporaire s'est en revanche étoffé de 1,3% à 6,05 milliards, pour une croissance organique de 4%, inférieure aux attentes des analystes.

Zurich (+1,0%) réalisait la meilleure performance avant-Bourse. L'assureur a vu ses résultats progresser au premier semestre, dépassant partiellement les attentes du marché. La direction s'est déclarée en bonne voie pour atteindre les jalons posés à l'horizon 2019. Le résultat d'exploitation (BOP) s'est fixé à 2,4 milliards de dollars, en progression de 12% sur un an. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a bondi de 19% à 1,8 milliard.

Les trois poids lourds Nestlé, Novartis et Roche gagnaient marginalement entre 0,04% et 0,05%.

Aux bancaires, UBS (+0,05%) précédait Julius Bär (+0,04%) et Credit Suisse (+0,03%).

Sur le marché élargi, Evolva, Lastminute.com, Orell Füssli, SPS et Valiant ont aussi dévoilé leurs résultats semestriels. Valiant (+0,05%) était le seul à afficher un cours avant-bourse.

Basilea (+0,05%) se lance dans une étude clinique de phase III sur son antibiotique à large spectre ceftobiprole dans l'indication contre la bactériémie générée par le staphylocoque doré. Ce programme de recherche bénéficie d'un large soutien financier de la part de diverses organisations gouvernementales aux Etats-Unis.

rp/jh