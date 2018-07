Bourse Zurich: vers une ouverture positive, apaisement du conflit USA-UE

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note positive jeudi. Les indications préalables sont très bonnes avec des signes de détente dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne qui ont dopé Wall Street mercredi en fin de séance.

Après l'escalade des derniers jours, les investisseurs applaudissaient des deux mains le ton plus conciliant adopté par le président américain Donald Trump et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker lors de leur sommet mercredi. M. Trump a parlé de "nouvelle phase" dans les relations avec l'UE.

En Suisse, la saison des résultats connaît son sommet de la semaine avec les chiffres des deux poids lourds Roche et Nestlé, accompagnés de ceux de Sika pour les "blue chips" et de ceux d'une série d'entreprises du marché élargi.

On suivra aussi la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait maintenir le statu quo pour sa politique monétaire.

A 8h20, le pré-SMI de Julius Bär gagnait 0,85% à 9095,69 points. Toutes les valeurs pointaient dans le vert.

Roche (+2,6%) faisait la meilleure performance du moment. Son concurrent Novartis gagnait 0,2%. Roche a réalisé une solide performance au premier semestre, avec une hausse supérieure aux attentes du chiffre d'affaires. Dans la foulée, le géant pharmaceutique bâlois a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Nestlé (+1,6%) a publié des résultats solides au premier semestre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,3% à 43,92 milliards de francs suisses, supérieur aux prévisions, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est établi à 5,8 milliards, contre 4,9 milliards douze mois plus tôt.

Sika (+1,1%) a réalisé au premier semestre une forte progression des résultats et un "record" au niveau du chiffre d'affaires et du bénéfice, soutenu par toutes les régions. Pour l'exercice en cours, le groupe zougois a confirmé son objectif de ventes.

Sur le marché élargi, Also, Autoneum la BC de Bâle, la BC des Grisons, Cosmo (+1,2%), Inficon (+0,2%) et KTM ont aussi publié leurs résultats intermédiaires. Seuls Cosmo et Inficon affichaient un cours avant-Bourse.

rp/al