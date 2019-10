Bourse Zurich: vers une ouverture positive après le repli de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse se dirigeait vers une ouverture dans le vert, après avoir terminé la séance de la veille en net recul (-1,15%). Les données outre-Atlantique ne seront toutefois d'aucun soutien au marché helvétique, les principaux indices américains ayant terminé dans le rouge mardi.

"Les investisseurs semblent se faire à l'idée que les discussions entre les Etats-Unis et la Chine pourraient échouer à mener à un accord", ont estimé les analystes de London Capital Group dans un commentaire. "La guerre commerciale entre les deux pays prend une tournure politique périlleuse. S'ils en viennent à une confrontation idéologique, alors le monde devrait se préparer à de nouveaux bouleversements dans le commerce mondial", ont-ils ajouté.

La Suisse a perdu une place dans le classement des pays les plus compétitifs dans le rapport annuel du Forum économique mondial (WEF). Louée pour la stabilité macroéconomique et la qualité des infrastructures, l'économie helvétique peut néanmoins mieux faire au niveau des limitations commerciales, de l'innovation et de la propension au risque.

A 08h15, le préSMI compilé par Julius Bär prenait 0,28% à 9827,61 points.

Novartis (+0,7%) a publié de nouvelles données sur son anti psoriasique Cosentyx. La veille, le géant pharma avait reculé de 1,4%, dans un mouvement général de baisse.

Les deux autres poids lourd Roche et Nestlé (chacun +0,1%) ne faisaient pas de vagues.

Les bancaires Julius Bär (+0,1%), Credit Suisse et UBS (chacun +0,2%) suivaient la tendance générale. Selon des rumeurs, la banque aux deux voiles envisagerait de faire son retour dans la gestion de fortune aux Etats-Unis, une information qu'elle n'a pas souhaité commenter.

Sika (+0,6%) a obtenu une recommandation d'achat de la Société Générale, qui a entamé la couverture à "buy" avec un objectif de cours à 195 francs suisses. "Nous pensons que Sika est le mieux positionné pour croître organiquement et par acquisitions", a affirmé l'analyste.

Sur le marché élargi, l'énergéticien BKW (+0,1%) a racheté l'allemand LTB Leitungsbau, actif dans le secteur des lignes aériennes. L'entreprise a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros (98 millions de francs suisses).

GAM (-2,8%) a démenti avoir tenu des discussion avec Generali concernant une potentielle reprise par la société italienne.

Von Roll (pas de cours avant-Bourse), via sa division de mobilité électrique, a décroché une commande "importante" à deux chiffres en millions pour un constructeur britannique de voitures.

ol/ck