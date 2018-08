Bourse Zurich: vers une ouverture positive, géopolitique toujours en focus

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note positive lundi. Comme la semaine passée, les thèmes géopolitiques vont continuer de déterminer l'évolution des marchés, notamment le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Jusqu'ici, les discussions entre négociateurs des deux pays n'ont débouché sur rien de concret.

Les spéculations autour d'une éventuelle procédure de destitution (impeachment) contre le président Donald Trump vont aussi retenir l'attention. Les aveux de l'ancien avocat du président ont mis ce dernier dans une situation délicate.

Vendredi, Wall Street a nettement progressé, soutenue par un discours du président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell, au terme d'une semaine qui aura vu la Bourse battre un record de longévité à la hausse. Dans le cadre de la rencontre de Jackson Hole, le patron de la Fed a affirmé qu'il "ferait tout ce qui est en son pouvoir" pour réagir à une éventuelle hausse de l'inflation ou à une crise.

"Toute la semaine les investisseurs ont attendu le discours de Jerome Powell. Le fait qu'il entende lutter comme il l'affirme contre l'inflation est positif pour les investisseurs", a réagi un analyste de 50 Park Investment.

En Suisse, la saison des résultats tire à sa fin. Mardi, Bâloise sera l'avant-dernier blue chip à publier ses données. Ne restera plus que Partners Group, qui a annoncé la publication de ses chiffres pour la 2e semaine de septembre.

Vers 8h10, le preSMI de Julius Bär gagnait 0,3% à 9075,29.

L'UE a homologué la thérapie cellulaire Kymriah de Novartis (+0,2%), dans l'indication contre la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B. Cette autorisation concerne l'utilisation chez l'enfant et les jeunes adultes jusqu'à 25 ans après récidive de la maladie. Dans la foulée, Novartis a annoncé des investissements de jusqu'à 90 millions de francs suisses à Stein. Par ailleurs, le médicament pour le coeur Entresto (Sacubitril/Valsartan) présenté des données positives dans le cadre de l'étude "Transition". Roche et Nestlé gagnaient aussi 0,2%.

Aux bancaires, UBS prenait 0,3%, Credit Suisse et Julius Bär 0,2% chacun.

Sur le marché élargi, Alpiq (pas de cours) a aggravé sa perte semestrielle à 50 millions de francs suisses, dix fois plus qu'un an plus tôt.

Ems-Chemie (+0,3%) a publié ses résultats semestriels définitifs et fait état d'un bénéfice net en hausse de 13% à 260 millions de francs suisses.

rp/fr