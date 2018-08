Bourse Zurich: vers une ouverture positive, peu de nouvelles d'entreprises

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note positive, alors que le front des nouvelles d'entreprises est très calme. Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities ont relevé que Wall Street a fini en belle hausse vendredi après avoir débuté la séance dans le rouge.

Selon eux, c'est l'espoir d'un règlement "à l'amiable" du conflit commercial entre Washington et Pékin ainsi que d'un accord entre les USA et le Mexique sur l'Aléna qui ont permis aux marchés de progresser. Sur la semaine, le bilan est un peu plus mitigé, car si le Dow Jones et le SP 500 ont gagné respectivement 1,4% et 0,6%, le Nasdaq a perdu 0,3%.

En Suisse, la saison des résultats continue pour ce qui est des moyennes et petites capitalisations. Une vingtaine d'entreprises dévoileront leurs résultats intermédiaires cette semaine, dont Metall Zug ce matin. Mardi sera la journée la plus fournie avec les données de pas moins de huit sociétés.

Vers 8h10, le preSMI de Julius Bär gagnait 0,28% à 9029,40 points.

Roche (+0,7%) a décroché en Chine une homologation pour son anticancéreux Alecensa (alectinib), respectivement huit et neuf mois après avoir obtenu un feu vert similaire des régulateurs européen et américain. Novartis et Nestlé prenaient chacun 0,2%.

Adecco (+0,2%) a fait l'objet d'une étude de HSBC qui a abaissé l'objectif de cours et a confirmé "buy". Les résultats du 2e trimestre ont montré les signes d'une croissance du bénéfice opérationnel, selon l'analyste qui s'attend à ce que le bénéfice augmente au 2e semestre. Il a toutefois réduit ses estimations de bénéfice par action en raison d'investissements stratégiques, ce qui explique aussi la réduction de l'objectif de cours.

Un consortium autour de Swiss Re (+0,2%) devra probablement supporter les conséquences financières de l'effondrement du viaduc autoroutier à Gênes. "Nous sommes une des plus importantes sociétés d'assurance d'Autostrade per l'Italia", a déclaré une porte-parole de Swiss Re vendredi à Zurich.

Aux bancaires, Credit Suisse et UBS gagnaient chacune 0,3%. Julius Bär prenait 0,2%.

Sur le marché élargi, JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Straumann (+0,2%) et a confirmé "underweight". La croissance a été robuste au 1er semestre et cela devrait durer, selon l'analyste. Le potentiel est cependant largement escompté dans le cours actuel. Les attentes étant élevées, les risques de déception sont grands.

rp/fr