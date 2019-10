Bourse Zurich: vers une ouverture rassurante, sauf pour Swiss Re

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait jeudi vers une ouverture dans le vert, dans la foulée d'une nuée de résultats d'entreprises. Sur les trois valeurs vedettes à avoir livré leurs copies intermédiaires, Swiss Re semblait mal engagé, alors que Swisscom et surtout Geberit occupaient les premières places sur la grille de départ.

Les indices américains ont clôturé la journée de la veille dans le vert - le S&P 500 s'offrant même un nouveau record - soulagés par la confirmation d'un abaissement de taux par la Réserve fédérale (Fed) étasunienne. Les déclarations fracassantes et divergentes autour de la bisbille commerciale entre Washington et Pékin ne semblent plus émouvoir outre-mesure les détenteurs de capitaux.

De l'autre côté du Pacifique, la Banque du Japon a reconduit en l'état sa politique monétaire et modéré ses prévisions de croissance pour l'année 2019/2020.

Sur le front conjoncturel, l'indice des directeurs d'achats (PMI) de l'Empire du Milieu s'est affaissé en octobre à un plancher inédit depuis huit mois.

A 08h13, le préSMI compilé par Julius Bär s'appréciait de 0,20% à 10'274,93 points. Swiss Re (-0,8%) représentait l'unique tache de rouge dans un indice phare sinon intégralement vert.

Le réassureur a présenté une copie contrastée, marquée notamment par une détérioration du ratio combiné dans les affaires avec les entreprises et surtout l'abandon d'un volet du vaste programme de rachat d'actions.

L'équipementier de salles d'aisance Geberit (+0,9%) à l'inverse s'est fendu du copie irréprochable sur les neuf premiers mois de l'exercice. L'opérateur de télécommunications Swisscom (+0,6%) n'a dépassé que de peu les projections moyennes des analystes, mais à toutes les rubriques.

Lafargeholcim (+0,7%) venait s'intercaler, dopé par un relèvement d'objectif de cours de la part de Goldman Sachs. Toutes les autres valeurs vedettes s'appréciaient de 0,2 à 0,3%.

L'impondérable AMS s'appréciait au SLI de 1,5%, au lendemain des résultats des gros clients supposés du concepteur autrichien de puces et capteurs: Apple et Samsung. La marque à la pomme revendique des débuts prometteurs pour le plus onéreux de ses nouveaux téléphones à tout faire. Son concurrent coréen par contre a vu sa rentabilité amputée de moitié.

jh/ol