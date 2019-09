Bourse asiatiques: timide rebond à Tokyo, prises de bénéfices en Chine

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont fini en ordre dispersé jeudi, les propos de Donald Trump sur le différend commercial avec la Chine ayant rassuré à Tokyo, mais les Bourses chinoises ont été victimes de prises de bénéfices.

A l'issue des échanges sur la place tokyoïte, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 0,13% à 22.048,24 points, tandis que l'indice élargi Topix a pris 0,20% à 1.623,27 points.

Donald Trump a notamment fait miroiter mercredi la conclusion d'un accord commercial avec la Chine "plus tôt qu'on ne le pense". Toutefois, les investisseurs, échaudés à maintes reprises par les changements d'humeur brutaux du président américain, ont certes bien réagi mais restent ultra-méfiants.

Par ailleurs, la première étape d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Japon a été signée mercredi, à l'issue d'une entrevue entre M. Trump et le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, à New York.

Portant essentiellement sur l'agriculture et le numérique, cet accord n'a pas tranché la délicate question des exportations automobiles japonaises vers les Etats-Unis. Mais Washington a écarté sa menace de surtaxer les voitures japonaises, "du moins pour le moment, ce qui offrait un répit", relevait Makoto Sengoku, analyste des marchés au sein de l'institut de recherche Tokai Tokyo interrogé par l'AFP.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a perdu 0,89% à 2.929,09 points et celui de Shenzhen a dévissé de 2,51% à 1.597,72 points.

"La plupart des reculs sont ceux d'actions de firmes qui avaient enregistré des gains importants au cours des précédentes séances", a commenté dans une note Wanlong Securities.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a au contraire gagné 0,37% à 26.041,93 points.

Du côté des valeurs

A l'exception du domaine de la santé et des compagnies d'électricité, à Tokyo la plupart des secteurs ont globalement fini dans le vert.

AUTOMOBILES BIEN ORIENTÉES: les valeurs automobiles nippones respiraient de voir écarté dans l'immédiat le spectre d'une surtaxe de leurs exportations vers les Etats-Unis. Toyota a pris 1,14% à 7.426 yens, Honda 1,34% à 2.898,5 yens et Nissan 0,86% à 711,8 yens.

L'ACIER NIPPON AUSSI: les titres des groupes sidérurgiques japonais, fournisseurs de l'industrie automobile et intéressés aussi de près par l'amélioration des rapports sino-américains, étaient plébiscités: JFE Holdings s'est envolé de 3,79% à 1.356,5 yens, Nippon Steel de 2,53% à 1.541 yens tandis que Kobe Steel a progressé de 2,06% à 595 yens.

NINTENDO SE RELEVE UN PEU: après avoir chuté de plus de 4% la veille en raison de premières ventes de sa nouvelle console Switch Lite inférieures aux attentes du marché, Nintendo a regagné un tout petit peu de terrain (+0,34% à 40.660 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, qui valait 107,64 yens vers 08H30 GMT contre 107,31 yens la veille après la fermeture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

En revanche la monnaie japonaise s'appréciait légèrement par rapport à l'euro, lequel se monnayait 117,75 yens, contre 118,05 yens la veille.

L'euro se négociait pour 1,0940 dollar, au même niveau que mercredi à 19H00 GMT.

Du côté du pétrole, les cours s'affichaient en repli jeudi, après avoir déjà baissé la veille en raison d'une nouvelle hausse des stocks de brut américains. Vers 08H15 GMT le prix du baril américain de WTI cédait 0,44% à 56,24 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,42% à 62,13 dollars à la même heure.

afp/al