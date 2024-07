Les marchés boursiers allemands affichent des gains à la mi-journée, le DAX progresse de 0,57% à 18 339 points et le MDAX de 0,69% à 25 530 points. Les résultats du premier tour des élections législatives en France marquent le début de la semaine. Le Rassemblement national (RN) et ses alliés dominent avec 33,34% des votes, suivis de près par la coalition de gauche Le Nouveau Front Populaire (NFP) avec 27,99% et le parti présidentiel avec 20,04%. Les regards se tournent vers le second tour prévu le 7 juillet. Le président Emmanuel Macron et les forces de gauche envisagent de retirer leurs candidats dans les circonscriptions où ils se classent troisièmes pour soutenir les candidats les mieux placés contre le Rassemblement national.

En Allemagne, l'indice des attentes des entreprises concernant les prix, selon l'institut Ifo, montre une légère baisse en juin. Cette tendance laisse présager un ralentissement de l'inflation dans les prochains mois. Les prévisions tablent sur une inflation sous les 2% en août, une première depuis mars 2021.

Variations des Valeurs du Jour :

Sanofi voit son cours progresser de 1,3%. Le groupe pharmaceutique français envisage un investissement de 1,3 à 1,5 milliard d'euros pour moderniser son site de Francfort, spécialisé dans la production de l'insuline Lantus. Ce projet pourrait aboutir à la construction d'une nouvelle usine dotée de technologies avancées, remplaçant l'installation existante à Höchst.

Hornbach Holding gagne 3,3%. La banque d'investissement Berenberg, après révision, recommande l'achat de l'action, rehaussant l'objectif de cours de 77 EUR à 95 EUR, comparé à une position neutre précédemment.

Wacker Chemie subit une baisse de 2,9%. La banque américaine, JPMorgan, place la valeur sous "Negative Catalyst Watch", c'est-à-dire que l'analyste met sous surveillance l'entreprise à cause de risques potentiels au second semestre. Bien que les résultats du deuxième trimestre devraient être conformes aux attentes, les prévisions pour 2024 demeurent en deçà du consensus, impactées par la chute récente des prix du polysilicium. La recommandation reste neutre avec un objectif de cours de 120 euros.

Zalando voit son cours augmenter de 4,1%. JP Morgan, par l'intermédiaire de l'analyste Georgina Johanan, maintient sa recommandation neutre sur la valeur sans changer l'objectif de cours fixé à 28 EUR.

Avis d'Analystes

Aurubis Ag : Bankhaus Metzler maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 86 à 91 EUR.

Basf Se : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 47 EUR.

Bechtle Ag : BNP Paribas Exane dégrade de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 48 EUR à 38 EUR.

Cts Eventim Ag & Co. Kgaa : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 77 à 92 EUR.

Hannover Re : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 280 à 290 EUR.

Hornbach Holding Ag & Co. Kgaa : Berenberg améliore sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 77 EUR à 95 EUR.

Lanxess Ag : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 29 à 26 EUR.

Redcare Pharmacy Nv : Hauck Aufhaeuser Investment Banking maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 175 à 168 EUR.

Schott Pharma Ag & Co. Kgaa : Berenberg maintient sa recommandation de conserver et réduit l'objectif de cours de 38 à 32 EUR.

Schott Pharma Ag & Co. Kgaa : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 36,20 à 32,70 EUR.

Schott Pharma Ag & Co. Kgaa : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 34 EUR à 38 EUR.

Siemens Ag : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 195 à 210 EUR.

Siemens Ag : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 195 à 225 EUR.

Siemens Ag : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 170 à 180 EUR.

Sma Solar Technology Ag : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 48 à 30 EUR.

Symrise Ag : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 97 à 110 EUR.

Symrise Ag : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 127 à 134 EUR.

Wacker Neuson Se : Hauck Aufhaeuser Investment Banking maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 28,50 à 24,50 EUR.