À la suite des résultats électoraux en France, le Dax commence à +0,73% à 18 611 points et le MDAX est à l'équilibre à 25 730 points.

Le résultat définitif des élections législatives donne la coalition de gauche NFP en tête avec 180 sièges. L'alliance du parti présidentiel, qui arrive deuxième avec 163 sièges, et de la coalition de gauche fait reculer l'union d'extrême droite avec le Rassemblement National à sa tête, qui obtient un résultat moins important qu'escompté avec 143 sièges. La France apparaît ingouvernable sans majorité claire, ce qui devrait bloquer l'adoption de tout programme électoral. La désignation du prochain premier ministre devient le nouveau sujet d'attention.

L'office allemand des statistiques a révélé un ralentissement du commerce extérieur allemand pour le mois de mai. Les exportations atteignent 131,6 milliards d'euros, marquant une baisse de 3,6 % par rapport au mois précédent et de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Les importations s'élèvent à 106,7 milliards d'euros, en recul de 6,6 % sur un mois et de 8,7 % sur un an. Malgré ces baisses, la balance commerciale affiche un excédent de 24,9 milliards d'euros, un résultat supérieur aux attentes.

Les variations du jour

Dans le MDAX, Delivery Hero recule de 6% suite à l'annonce d'une amende plus élevée que prévu pour des infractions au droit européen de la concurrence. L'amende devrait s'élever à plus de 400 millions d'euros, alors que l'entreprise avait initialement provisionné 186 millions d'euros.

K+S chute de 6,7% après que Bank of America ait baissé sa recommandation sur l'action, passant de "Acheter" à "Sous-pondérer".

Pour les investisseurs des compagnies maritimes, les spéculations sur un cessez-le-feu dans la guerre de Gaza ont des répercussions négatives. Les actions de Hapag-Lloyd ont baissé de 4,5 %, celles de Moller Maersk de 4,9 %, et Cosco Shipping a clôturé cette nuit à -8,3%.

Les tensions prolongées au Proche-Orient avaient auparavant provoqué une hausse des taux de fret maritime en raison de l'allongement des routes. Avec la perspective d'une reprise du trafic par la mer Rouge, une diminution rapide des taux de fret est probable, ce qui pourrait réduire les marges des compagnies maritimes.

Avis d'Analystes

1&1 AG : New Street Research LLP maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 30 à 29 EUR.

Aixtron SE : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 39 à 35 EUR.

Aixtron SE : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 33 à 31 EUR.

Aixtron SE : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 40 à 35 EUR.

Aixtron SE : M.M.Warburg Co. maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 31 à 29 EUR.

Atoss Software SE : Hauck Aufhaeuser Investment Banking maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 221 à 114 EUR.

Bayer AG : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 31 à 30 EUR.

Continental AG : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 74 à 64 EUR.

Continental AG: Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 76 à 69 EUR.

Hapag-Lloyd AG : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 80 à 90 EUR.

Heidelberg Materials AG : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 120 à 138,60 EUR.

Hugo Boss AG : Stifel maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 63 à 56 EUR.

Kion Group AG : M.M.Warburg Co. maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 75 à 66 EUR.

Nemetschek SE : Bryan Garnier & Co. dégrade de achat à neutre avec un objectif de cours réduit de 95 EUR à 83 EUR.