L'incertitude politique en France continue de peser sur les marchés européens. Les indices boursiers allemands affichent une baisse à la mi-journée. Le DAX recule de 0,89% à 18 125 points et le MDAX diminue de 0,51% à 25 115 points.

Le climat des affaires dans l'industrie automobile allemande se dégrade légèrement, selon l'institut Ifo. L'indicateur recule à -9,3 points en juin, contre -9,1 en mai. Les entreprises de production et de sous-traitance se montrent satisfaites de leurs affaires en cours, mais leurs attentes pour les prochains mois s'assombrissent. Les transformations dans l'industrie automobile (conduite autonome, numérisation,etc...), les tensions commerciales entre l'UE et la Chine sont de multiples raisons à ce sentiment.

L'Office fédéral de la statistique (Destatis) annonce une hausse de l'indice des prix à la consommation allemande (IPC) de 2,2% en juin 2024 par rapport à l'année précédente, et une augmentation de 0,1% par rapport au mois précédent. En zone euro, l'inflation de base, hors alimentation et énergie, atteint 2,5%. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), déclare que la lutte contre l'inflation n'est pas encore gagnée et que la politique monétaire pourrait entraîner une récession.



Variations des Valeurs du Jour

Les titres de Hellofresh grimpent de 12,4%. La banque américaine, JPMorgan, a retiré le statut de "Negative Catalyst Watch" à l'entreprise. La branche nord-américaine, qui avait été la cause d'inquiétudes ces derniers trimestres, montre des signes de stabilisation, selon l'analyste Marcus Diebel.

Siemens Energy gagne, depuis ce matin, 4,4%. Redburn a relevé sa note de "neutre" à "achat". Dans le même temps, l'entreprise a annoncé un développement de son activité réseau. Un investissement de 1,2 milliard d'euros dans de nouvelles usines et l'embauche de plus de 10 000 personnes sont prévus. L'analyste de Goldman Sachs, Ajay Patel, estime que les objectifs à trois ans de la division sont conservateurs et pourraient être revus à la hausse.



Les actions de Northern Data bondissent d'environ 24,6%. Bloomberg rapporte que l'entreprise envisage une introduction en bourse aux États-Unis de ses activités de cloud et de centres de données dans le domaine de l'IA. Northern Data vise une valorisation de 10 à 16 milliards de dollars, bien au-dessus de sa valorisation actuelle de 1,3 milliard d'euros. La cotation pourrait intervenir dès le premier semestre 2025.



Avis d'Analystes

Beiersdorf : Bryan Garnier & Co. maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 145 à 135 EUR.

Nemetschek Se : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 73 à 87 EUR.

Patrizia Se : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 12 à 9,50 EUR.

Schott Pharma Ag & Co. Kgaa : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 35 à 37 EUR.

Siemens Energy Ag : Redburn Atlantic passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 12.838 EUR à 41.991 EUR.