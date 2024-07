La semaine de résultats ne fait pas de cadeau. Le DAX recule de 1,04% aujourd'hui à 18 191 points, et le MDAX baisse de 0,92% à 24 830 points.

L'indice du climat des affaires allemand, le German ifo Business Climate, chute à 87 points en juillet, en dessous des 88,6 points prévus. Les entreprises se montrent moins satisfaites de la situation actuelle. Le scepticisme concernant les mois à venir augmente considérablement. L'économie allemande traverse une crise.

Les variations du jour

Nordex (+1,5 %). Le fabricant d'éoliennes a dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires et de résultat au cours du dernier trimestre. La société a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour l'année 2024, avec une marge d'EBITDA attendue entre 3% et 4%, contre une fourchette précédente de 2 % à 4 %. Le chiffre d'affaires semestriel a augmenté de 25% pour atteindre près de 2,8 milliards d'euros. Les actionnaires ont subi une perte de 12,5 millions d'euros au premier semestre, nettement inférieure aux 300 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. Nordex a également enregistré des commandes pour 11 milliards d'euros à la fin juin. La tendance est positive.

Aixtron (-3,6%). L'équipementier de l'industrie des puces prévoit un chiffre d'affaires de 150 à 180 millions d'euros pour le troisième trimestre 2024. Après un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros au premier semestre, l'entreprise vise un objectif annuel de 620 à 660 millions d'euros, abaissé début juillet. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a chuté de 24% à 131,8 millions d'euros, avec une marge brute de 37%. Le résultat d'exploitation a diminué de 71 % à 12,9 millions d'euros, et le bénéfice net s'élève à 11,2 millions d'euros, en baisse par rapport aux 40,4 millions d'euros de l'année précédente. A

Baywa (+11,5%). Au premier semestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires provisoire de 10,7 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 12,6 milliards d'euros de l'année précédente. L'EBITDA s'élève à 149,5 millions d'euros, contre 322,1 millions d'euros l'année précédente. Le résultat EBIT provisoire du deuxième trimestre atteint 61,3 millions d'euros, après un EBIT négatif de -61,3 millions d'euros au premier trimestre. Baywa a annulé ses prévisions d'EBIT pour 2024 en raison d'un examen des dépréciations. Le groupe, endetté à hauteur de 5,6 milliards d'euros, a fait appel à un expert en assainissement pour améliorer sa situation financière. Les banques coopératives bavaroises, principal actionnaire, prévoient une injection de fonds à court terme pour soutenir l'entreprise.

Siltronic (+6,4%). Bien que l'entreprise ait enregistré une baisse de chiffre d'affaires et de bénéfice au deuxième trimestre, les résultats ont nettement dépassé les attentes. Siltronic a légèrement relevé ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire opérationnelle. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a diminué de 13% par rapport à l'année précédente, atteignant un peu plus de 351 millions d'euros, avec une marge d'exploitation de 25,8%.

Malgré une activité toujours difficile, le fabricant de plaquettes semi-conductrices est plus confiant pour 2024. Siltronic prévoit désormais un chiffre d'affaires légèrement inférieur à celui de l'année précédente et une marge EBITDA de 23 à 25%, contre une prévision antérieure de 21 à 25 %. A cause des stocks élevés chez les clients, la tendance de l'IA ne se reflète pas encore dans les commandes.

Elmos Semiconductor (-4,7%) et Infineon Technologies (-6,2%). Les deux semi-conducteurs allemands dégringolent une nouvelle fois cette semaine en raison des résultats décevants d'un de ses concurrents. Cette fois, c'est STMicroelectronics qui a revu à la baisse ses perspectives, entraînant une pression sur l'ensemble du secteur

Avis d'analystes



Atoss Software SE : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 133 à 145 EUR.



Atoss Software SE : M.M.Warburg Co. maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 148 à 142 EUR.



Bechtle AG : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 50 EUR à 48 EUR.



Deutsche Börse AG : Berenberg maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 190 à 192 EUR.



DWS Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 42 à 46 EUR.



Flatexdegiro AG : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 9,50 à 13,50 EUR.



Porsche AG : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 86 à 79 EUR.



Porsche AG : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché et réduit l'objectif de cours de 110 à 82 EUR.



Porsche AG : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 104 à 85 EUR.



Porsche AG : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 95,80 à 87,20 EUR.



Porsche AG : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 92 à 90 EUR.



Porsche AG : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 103 à 97 EUR.



Porsche AG : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 88 EUR à 84 EUR.



Porsche AG : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 97 à 92 EUR.



Porsche AG : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 85 à 80 EUR.



SAP SE : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 225 à 240 EUR.



Sartorius AG : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours réduit de 356 à 323 EUR.



Sixt SE : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 114 à 98 EUR.