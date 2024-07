À la mi-journée, le DAX augmente de 0,83% à 18 602 points et le MDAX progresse de 0,92% à 25 772 points. La semaine devrait se clôturer positivement pour le DAX avec une performance hebdomadaire d'environ 2%.

L'Office fédéral de la statistique (Destatis) rapporte que la production dans le secteur manufacturier a baissé de 2,5% par rapport au mois précédent et de 6,7% par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la plus forte diminution depuis fin 2022.

La coalition gouvernementale allemande a approuvé dans la nuit le budget fédéral pour 2025 ainsi qu'un plan de soutien à la croissance comprenant plusieurs mesures. Bien que pour l'instant, les détails restent non divulgués. Ce plan devrait stimuler la croissance économique de plus d'un demi pour cent l'année prochaine. Le ministre des finances a également limité l'endettement, fixant le déficit budgétaire fédéral à 24 milliards d'euros pour l'an prochain

Le ministère de la Défense, dirigé par Boris Pistorius, reçoit une augmentation budgétaire bien inférieure aux demandes initiales. Selon le journal Bild, le budget de la défense augmentera de moins de 1,2 milliard d'euros l'année prochaine, alors que Pistorius avait demandé une augmentation de plus de 6,7 milliards d'euros, en plus des 52 milliards d'euros prévus initialement par le ministère fédéral des Finances.

Les variations du jour :

Aixtron enregistre la plus forte hausse de la journée sur le marché boursier allemand avec une progression de 17%. Malgré une révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour l'année en cours suite à un trimestre médiocre, une forte prise de commandes au deuxième trimestre a rassuré les investisseurs. Ces commandes, stabilisées par rapport à l'année précédente, suscitent un espoir après un début d'année difficile.

Porsche AG envisage d'acquérir la majorité de l'activité de batteries pour véhicules électriques du fabricant en difficulté Varta. Les deux sociétés discutent actuellement d'un potentiel investissement majoritaire dans la filiale V4Drive de Varta. Un accord non contraignant a été signé et les détails finaux sont en cours de négociation. Suite à cette annonce, les actions de Varta ont grimpé de 18%, et celles de Porsche AG ont augmenté de 2%.

Avis d'Analystes

Aixtron Se : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 35 à 31 EUR.

Basf Se : Bankhaus Metzler maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 52 à 50 EUR.

Carl Zeiss Meditec Ag : DZ Bank AG Research dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 118 EUR à 68 EUR.

Continental Ag : Stifel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 86 à 85 EUR.

Covestro Ag : Bankhaus Metzler maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 51 à 55 EUR.

Deutsche Börse Ag : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 218 à 220 EUR.

Evonik Industries Ag : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 23 à 24 EUR.

Grenke Ag : Hauck Aufhaeuser Investment Banking démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 35 EUR.

Hugo Boss Ag : Hauck Aufhaeuser Investment Banking maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 65 à 60 EUR.

Hugo Boss Ag : M.M.Warburg Co. maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 88 à 85 EUR.

Infineon Technologies Ag : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 48 EUR.

K+S Ag : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 24 à 20 EUR.

Klöckner & Co Se : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 10 à 8 EUR.

Krones Ag : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 155 à 159 EUR.

Krones Ag : M.M.Warburg Co. maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 163 à 170 EUR.

Kws Saat Se & Co. Kgaa : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 66 à 70 EUR.