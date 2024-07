La baisse observée en début de semaine se poursuit sur les marchés boursiers allemands. Le DAX perd 0,76% pour atteindre 18 215 points et le MDAX recule de 0,77% à 25 391 points.

Côté macroéconomique, les prix à la production en Allemagne révèlent une baisse de 1,6% en juin 2024 par rapport à l'année précédente, selon les données de l'Office fédéral des statistiques (Destatis). En comparaison mensuelle, les prix augmentent de 0,2%. La chute des prix de l'énergie explique principalement cette diminution.

Les variations du jour

Les actions de Fraport et Lufthansa subissent des pertes aujourd'hui, avec une baisse de 1,6% pour chacune. Une erreur informatique mondiale lors d'une mise à jour logicielle de la société Crowdstrike a provoqué des dysfonctionnements dans plusieurs aéroports, notamment à Berlin et Hambourg. Cet incident coïncide avec le début des vacances dans le nord de l'Allemagne, période de forte affluence pour les voyages.

Süss Microtec, fournisseur de semi-conducteurs, a revu à la hausse ses prévisions financières pour l'année en cours après un premier semestre très performant. L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel situé entre 380 et 410 millions d'euros, contre une estimation précédente de 340 à 370 millions d'euros.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a bondi de 33% pour atteindre 99,3 millions d'euros. La marge brute est également en hausse, atteignant 40,5% au deuxième trimestre, comparée à 34,4% l'année précédente. En conséquence, la marge opérationnelle avant intérêts et impôts (Ebit) s'élève maintenant à 15,3%, contre 7,4% un an auparavant.

Ces améliorations ont conduit à une révision des attentes pour la marge brute annuelle, désormais prévue entre 38 et 40%, et pour la marge opérationnelle, estimée entre 14 et 16%.

L'action de Süss Microtec a réagi positivement à ces annonces, enregistrant une hausse de 12,9%. Les résultats détaillés seront présentés le 7 août.

Sartorius, le spécialiste des équipements de laboratoire, révise ses prévisions pour 2024. Les analystes avaient déjà des attentes modérées, mais l'ajustement dépasse leurs prévisions. Le groupe prévoit désormais un chiffre d'affaires stagnant, avec une croissance entre une légère baisse et une légère hausse. La marge EBITDA est également revue à la baisse, de plus de 30% à entre 27 et 29%.

La société indique une diminution des commandes, les dirigeants prévoient une faible visibilité sur l'évolution future, considérant les perspectives pour 2025 comme très incertaines. L'action Sartorius avait perdu un quart de sa valeur depuis le début de l'année et a encore baissé de 15,6% suite à ces annonces.

Avis d'analystes

BASF SE : Redburn Atlantic maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 72 à 70 EUR.



Bechtle AG : Bankhaus Metzler maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 57 à 54 EUR.



Bechtle AG : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 60 à 54 EUR.



Bechtle AG : M.M.Warburg Co. maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 56 à 51 EUR.



Bechtle AG : MWB Research maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 59 à 55 EUR.



Deutsche Börse AG : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et augmente l'objectif de cours de 211 à 215 EUR.



Deutsche Telekom AG : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 30,60 à 32 EUR.



Deutz AG : Hauck Aufhaeuser Investment Banking maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 11 EUR à 10,40 EUR.



Fraport AG : M.M.Warburg Co. maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 64 à 60 EUR.



Hapag-Lloyd AG : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 99 à 95 EUR.



Heidelberg Materials AG : Redburn Atlantic démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 136 EUR.



Henkel AG & Co. KGaA : Berenberg maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 86 à 88 EUR.



Hugo Boss AG : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec l'objectif de cours réduit de 45 à 42 EUR.



MTU Aero Engines AG : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler et réduit l'objectif de cours de 279 EUR à 273 EUR.



SAP SE : Grupo Santander maintient sa recommandation de sous-performance avec un objectif de cours relevé de 125 à 146 EUR.



Siemens Energy AG : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 26 à 29 EUR.



Wacker Neuson SE : Bankhaus Metzler maintient sa recommandation de conserver et réduit l'objectif de cours de 19 EUR à 15,50 EUR.