Les indices boursiers allemands montrent des signes de faiblesse en milieu de journée. Le DAX perd 1,17% à 18 112 points et le MDAX recule de 0,84% à 25 488 points. Les investisseurs digèrent la nouvelle chute de Nvidia et attendent la publication des indices des prix américains prévus pour vendredi ainsi que les résultats du premier tour des élections législatives françaises.

Les nouvelles macroéconomiques de cette matinée. Les commandes dans le secteur de la construction ont connu une baisse de 1,5% par rapport au mois précédent. L'institut de recherche munichois, Ifo, a abaissé ses prévisions d'exportation pour l'Allemagne, le responsable évoque qu'aucune direction claire ne se dessine.

Variations des Valeurs du Jour :

Airbus enregistre une baisse de 10% à la suite d'un avertissement sur ses résultats de 2024. L'entreprise annonce un bénéfice ajusté avant impôts et intérêts qui devrait s'établir autour de 5,5 milliards d'euros pour l'année en cours, en deçà des 6,5 à 7,0 milliards d'euros attendus. Cette révision découle d'une dépréciation d'actifs dans le secteur spatial et de difficultés au sein de sa chaîne d'approvisionnement. La firme revoit à la baisse ses livraisons d'avions à environ 770 unités pour 2024, contre les 800 initialement prévues, et repousse son objectif de production de 75 appareils monocouloirs par mois à 2027. Plusieurs institutions financières, comme JPMorgan et RBC, ont déjà abaissé leurs objectifs de cours.

MTU Aero Engines, tout comme le reste du secteur de l'aéronautique, baisse à cause de l'avertissement d'Airbus. A la mi-journée, le fabricant de composants aéronautiques reculait de 6%.

Merck KGaA perd près de 10% après l'annonce de l'arrêt d'études cliniques de phase III pour le Xevinapant, un médicament en développement pour le traitement des tumeurs de la tête et du cou. Le Xevinapant, autrefois considéré comme un produit prometteur dans le portefeuille de Merck KGaA, avait suscité des attentes élevées, notamment après l'échec de l'Evobrutinib, un autre médicament destiné au traitement de la sclérose en plaques. Citigroup prévoyait un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros pour le Xevinapant. Cette annonce fait croître les inquiétudes dans les capacités de l'entreprise à renouveler son pipeline de produits.

Covestro grimpe de 1,9%. Le fabricant de plastiques annonce des mesures pour réduire ses coûts de 400 millions d'euros par an d'ici fin 2028, dont 190 millions d'économies prévues en Allemagne. Pour autant, l'entreprise s'engage à maintenir les emplois de ses salariés allemands jusqu'à la fin de 2032. La société privilégie les départs volontaires et la réduction du temps de travail.

Hornbach, enseigne de magasins de bricolage, connaît une hausse de 3,2% en bourse. L'entreprise annonce une augmentation de son bénéfice au premier trimestre, grâce à des conditions météorologiques propices. Le chiffre d'affaires progresse de 1,8% par rapport à l'année précédente, pour s'élever à plus de 1,8 milliard d'euros. Erich Harsch, directeur général de Hornbach Baumarkt AG, exprime néanmoins une certaine prudence quant aux perspectives annuelles à cause de l'incertitude des consommateurs.



Avis d'analystes :

Adidas Ag : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 203 à 244 EUR.

Basf Se : Baader Helvea maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 53 à 50 EUR.

Beiersdorf : Bryan Garnier & Co. maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 135 à 145 EUR.

Beiersdorf : Consumer Edge Research maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 144 à 161 EUR.

Continental Ag : M.M.Warburg Co. maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 92 à 75 EUR.

Covestro Ag : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 48 à 59 EUR.

Lufthansa : Goodbody maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 8,80 à 5,50 EUR.

Merck KGaA : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 205 à 195 EUR.

Merck KGaA : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 196 à 180 EUR.

Sixt Se : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 85 à 75 EUR.

Sma Solar Technology Ag : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 41 à 32 EUR.

Wacker Chemie Ag : Baader Helvea passe de réduire à acheter avec un objectif de cours relevé de 109 à 122 EUR.