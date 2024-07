Ce week-end, le président américain Joe Biden a annoncé son retrait de la course à la présidence. Dans un court message sur X (anciennement Twitter), il a exprimé son soutien à la vice-présidente Kamala Harris comme candidate démocrate à la présidence. Cette nouvelle impacte peu les indices boursiers allemands. Le DAX enregistre une hausse de 0,74% et atteint 18 306 points. Dans son sillage, le MDAX progresse de 0,68%, et se situe à 25 616 points.

Pour le mois de juin, on constate une baisse des exportations hors Union européenne pour l'Allemagne. Les exportations de biens, ajustées en fonction du calendrier et des variations saisonnières, s'élèvent à 58,0 milliards d'euros en juin 2024, soit une diminution de 2,6% par rapport au mois précédent et de 4,5% par rapport à la même période l'année précédente.

Cette semaine, plusieurs indicateurs économiques allemands sont attendus. Le 24 juillet, l'indicateur GfK du climat de consommation pour juillet sera publié à 8h00, suivi des indices PMI manufacturier et services à 9h30. Le 25 juillet, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne sera dévoilé à 10h00.

Les variations du jour

Freenet (-0,7 %)

Christoph Vilanek, le PDG depuis 2009, ne souhaite pas prolonger son mandat. Il quittera le conseil d'administration au plus tôt le 31 décembre 2025, conformément à son contrat, a indiqué Freenet.

Biofrontera (-1,9 %)

La société biopharmaceutique a révisé ses prévisions après avoir été poursuivie aux États-Unis par un concurrent pour violation présumée de brevets de lampes.

Takkt (-7,9%)

La société a enregistré une baisse de 19% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre en raison de conditions économiques difficiles en Europe et d'une faible demande client. La division FoodService a particulièrement souffert, avec une chute des ventes de -20,2% à -27,8%, attribuée à l'intégration des systèmes des marques Hubert et Central qui a ralenti les processus de vente et de traitement des commandes. Ces éléments ont conduit Takkt à réviser à la baisse ses prévisions annuelles, anticipant désormais une croissance organique du chiffre d'affaires entre -12% et -17% et une marge EBITDA ajustée entre 7,3% et 8,3%.

Varta (-65%)



Varta AG annonce une réorganisation financière avec la procédure StaRUG. Cette procédure implique une réduction de la dette et une réduction du capital social à zéro. Cette réduction entraînerait la perte de valeur de toutes les actions existantes et l'annulation de la cotation en bourse de Varta.

Diverses options de financement par dette et capitaux propres sont en discussion avec de multiples investisseurs, dont une société contrôlée par l'actuel actionnaire majoritaire indirect, Michael Tojner, ainsi que Porsche AG et d'autres parties intéressées.

La restructuration financière souhaitée se fait au détriment des actionnaires et créanciers existants. La dette, qui s'élève à près de 500 millions d'euros, nécessite un capital de près de 100 millions d'euros, selon Michael Ostermann, président du directoire.



Avis d'analystes

Adidas AG : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 240 à 300 EUR.



Bechtle AG : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 59 à 56 EUR.



Fresenius SE & Co. KGaA : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 28 à 30 EUR.



Henkel AG & Co. KGaA : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 85 à 90 EUR.



Hugo Boss AG : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 59 à 48 EUR.



Salzgitter AG : Bankhaus Metzler maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 18,50 EUR.



Sartorius AG : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 210 à 170 EUR.



Takkt AG : M.M.Warburg Co. maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 13,50 à 10,90 EUR.



Takkt AG : MWB Research maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 13 à 11 EUR.



Volkswagen AG : AlphaValue/Baader Europe dégrade son conseil d'achat à alléger avec un objectif de cours réduit de 162 à 114 EUR.