Le DAX enregistre une hausse de 0,58 % pour atteindre 18 342 points, et le MDAX progresse de 1,02 % à 25 510 points. Ces augmentations résultent de bonnes annonces d'entreprises qui stimulent le marché.

Variations des valeurs du jour :

Volkswagen chute de 1,3%. Volkswagen ajuste ses prévisions de rentabilité opérationnelle pour l'année en cours, suite à une décision de restructuration de son site Audi à Bruxelles. La société prévoit désormais une marge opérationnelle de 6,5 à 7%, contre une prévision initiale de 7 à 7,5%. Cette révision est principalement due à une demande insuffisante pour les voitures électriques Audi et des coûts associés à la restructuration pourraient s'élever jusqu'à 2,68 milliards d'euros, avec la possibilité d'une fermeture de l'usine de Bruxelles.

Les ventes de voitures Mercedes-Benz ont connu une baisse de 4 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, avec une diminution notable de 25 % dans les ventes de véhicules électriques à batterie sur les principaux marchés. Malgré cette baisse, les ventes globales de voitures ont augmenté de 7 % par rapport au premier trimestre. Le constructeur de Stuttgart interprète cela comme un renversement de tendance. Avec ces annonces, Mercedes-Benz a stagné à +0,21%

Hapag-Lloyd affiche une hausse de près de 6,1%. La compagnie maritime a revu à la hausse ses prévisions de résultats pour l'année après un premier trimestre performant. La société a réalisé un EBITDA de 1,8 milliard d'euros et un EBIT de 0,8 milliard d'euros. Pour l'année complète, la société prévoit désormais un EBITDA entre 3,2 et 4,2 milliards d'euros, et un EBIT entre 1,2 et 2,2 milliards d'euros. La compagnie souligne que ces prévisions sont sujettes à une grande incertitude en raison de la volatilité des taux de fret et des défis géopolitiques.

Ionos bénéficie d'une hausse de 4,9 %, soutenue par une recommandation à l'achat de Goldman Sachs.

Evotec enregistre une hausse de 5,1% sur le marché boursier allemand. La société de biotechnologie annonce une collaboration avec Pfizer, le géant pharmaceutique américain, pour la recherche de substances actives. Ce partenariat se concentre initialement sur la découverte de traitements pour les maladies métaboliques et infectieuses. Pfizer soutiendra financièrement le projet, avec des conditions basées sur les résultats obtenus. Les détails financiers de l'accord restent non divulgués.

Delivery Hero connaît une forte hausse de 8,7%, stimulée par des nouvelles indiquant une augmentation des frais de commande pour sa filiale en Corée du Sud. Hellofresh suit cette tendance avec une augmentation similaire de 8,7%.

Avis d'Analystes

