Bourse de Francfort: le Dax dans le vert mais sans entrain (+0,40%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mercredi en hausse, le Dax gagnant 0,40%, dans un marché incertain après le feu d'artifice liée au vaccin de BioNtech et Pfizer.

L'indice vedette a gagné 53,07 points à 13.216,18 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 1,52%, à 28.408,82 points.

"Le Dax continue de perdre en dynamique", note Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets. "La demande pour les secteurs traditionnels a fait une pause aujourd'hui."

"Certains investisseurs ont fait une roulade arrière et saisi l'occasion de certaines actions de la tech qui ont nettement baissé" lundi après l'annonce par BioNTech et Pfizer de résultats encourageants de leur essai clinique, ajoute l'expert.

Le Dax est en hausse de 5,90% sur la semaine, ramenant à quasiment zéro les pertes depuis le début de l'année.

Mais la propagation de l'épidémie, toujours extrêmement rapide en Europe et aux Etats-Unis, devrait rester dans les esprits des investisseurs.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a d'ailleurs averti mercredi que, même avec un vaccin contre le Covid-19, la reprise économique en zone euro risquait d'être "instable", dépendant du rythme de déploiement des traitements.

CONTINENTAL (-0,79% à 106,20 euros): l'équipementier automobile allemand a fait état d'une perte nette de 719 millions d'euros, et d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,2% sur un an, à 10,3 milliards d'euros, plombé par la pandémie de Covid-19. Toutefois, le groupe enregistre un résultat opérationnel ajusté (EBIT) en hausse, à 832 millions d'euros, porté par les marchés chinois et américains. "Dans un environnement difficile, nous enregistrons des performance satisfaisantes", a commenté le groupe dans un communiqué.

EON (+1,09% à 9,48 euros): l'énergéticien allemand a fait état d'un résultat net au troisième trimestre en baisse de 0,2 milliard d'euros sur un an, à 1,3 milliard d'euros, plombé par les effets de la pandémie, mais remarque une "amélioration du marché plus rapide qu'attendu".

afp/al