Bourse de Francfort: le Dax finit dans le rouge (-1,41%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini jeudi en baisse, le Dax cédant 1,41%, dans un marché calme de jour férié, les investisseurs prenant leurs bénéfices sur fond d'incertitude liée à la pandémie.

L'indice vedette a reculé de 157,78 points pour finir à 11.065,93 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 0,29%, à 24.406,91 points.

Des prises de bénéfices "ne sont pas surprenantes étant donné le rally des derniers jours", note l'analyste indépendant Timo Emden.

Le Dax avait notamment bondi de 5% lundi et pris 1,3% mercredi. Mais ces dernières semaines, le marché allemand a évolué à l'horizontale et consolidé depuis mi-avril les gains après un plus bas mi-mars à moins de 8.500 points.

- LUFTHANSA (+2,70% à 8,13 euros): le premier groupe européen du transport aérien a confirmé jeudi être proche d'un sauvetage par le gouvernement de Berlin via un plan de 9 milliards d'euros, qui ferait de l'Etat fédéral le premier actionnaire de l'entreprise menacée par l'effondrement du trafic. Mais l'euphorie des investisseurs est un peu retombée au cours de la séance après l'envolée du titre de 6% dans la matinée.

afp/rp