Bourse de Francfort: le Dax finit sur une chute de 3,37%

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini vendredi en baisse, le Dax cédant 3,37%, dans un marché toujours plombé par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19.

L'indice vedette a reculé de 402,85 points pour finir à 11.541,87 points et affiche une baisse de près de 3% depuis lundi, après une semaine précédente déjà cauchemardesque. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 3,62%, à 24.750,77 points.

Alors que le Dax s'est enfoncé de plus de 12% la semaine dernière, il a perdu près de 16% depuis son plus haut le 19 février dans un contexte de panique des marchés dont l'ampleur rappelle la crise financière de 2008-2009.

Principale source de la déroute: l'incertitude des opérateurs sur la durée et l'impact de l'épidémie qui continue de se propager, notamment en Europe.

"Nous observons toujours une vaste fuite des investisseurs vers des valeurs sures" comme l'or ou le marché obligataire, selon Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Certaines entreprises ont déjà prévenu que la situation sanitaire aura un impact sur les résultats.

L'équipementier CONTINENTAL (+1,41% à 85,55 euros), très affecté par les difficultés du secteur automobile chinois, est certes vendredi la seule valeur à finir dans la vert, mais a lâché près de 16% sur la semaine.

LUFTHANSA (-0,22% à 11,48 euros): la compagnie aérienne a chuté de 30% depuis le début de l'année -- la pire performance du Dax. Le géant aérien a annoncé vendredi des mesures supplémentaires pour "réduire l'impact financier de la chute de la demande", avec notamment la réduction de jusqu'à 50% de ses capacités de vol.

DEUTSCHE POST (-4,40% à 24,79 euros; -9% sur la semaine et -27% depuis début janvier): la maison mère de DHL est aussi particulièrement délaissée par les investisseurs, l'épidémie ayant un impact sur les échanges commerciaux internationaux.

Sur la semaine, les valeurs qui résistent le mieux sont les plus indifférentes à la conjoncture mondiale, tels les énergéticiens RWE (+0,26%) et EON (+1,82%) ou encore le groupe immobilier VONOVIA (+5,80% et +7% depuis janvier).

L'opérateur boursier DEUTSCHE BÖRSE (-4,24% à 146,95 euros) affiche également une hausse hebdomadaire (+3,45%), profitant des volumes d'échanges accrus.

Au MDax, COMMERZBANK (-7,18%) n'arrête pas de s'enfoncer et a atteint un nouveau plus bas historique: 4,30 euros, contre plus de 200 euros pour un titre de la deuxième banque allemande avant la crise financière de 2008-2009.

