Bourse de Francfort: le Dax "léthargique" continue de regarder vers Londres

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini vendredi en baisse, le Dax cédant 0,17% avant un vote crucial sur l'accord du Brexit à Londres, dans un marché décrit comme "léthargique" par un analyste.

L'indice vedette a reculé de 21,35 points pour finir à 12.633,60 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 0,40%, à 25.999,86 points.

"Le Dax continue d'être dans une phase léthargique", après avoir avancé lundi et mardi pour se stabiliser en deuxième partie de semaine, note Andreas Lipkow, analyste chez Comdirekt.

Toute la semaine, le Brexit a dominé le marché mais "les investisseurs ont besoin de nouveaux éléments à se mettre sous les dents", explique-t-il dans une note.

"Beaucoup de ressenti positif est déjà inclus dans les cours" et "il suffit d'un tweet ou de chiffres d'entreprises négatifs pour faire disparaitre les gains", ajoute l'expert.

La nervosité et la retenue sont aussi de mise après la publication vendredi de la performance de l'économie chinoise au troisième trimestre, marquée par un ralentissement à 6% sur un an, soit le plus bas score en près de 30 ans sur fond de guerre commerciale avec Washington.

Sur la semaine, le Dax a pris 0,97%, portant à près de 20% les gains depuis le début de l'année.

- WIRECARD (-6,29% à 11,65 euros): la fintech poursuit sa semaine noire en Bourse avec un titre qui aura reculé de près de 18% cette semaine, à la suite de révélations mardi du Financial Times sur des pratiques comptables douteuses et malgré des démentis à répétition de l'entreprise. Vendredi, le titre a accéléré sa baisse après l'annonce par l'entreprise d'un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros.

- MUNICH RE (+1,14% à 247,90 euros): le géant de la réassurance a annoncé un bénéfice net en hausse de 75% au troisième trimestre, à 850 millions d'euros, en dépit des catastrophes naturelles, prévenant qu'il allait "dépasser" ses objectifs pour l'année 2019. Ces chiffres préliminaires seront détaillés lors de la publication des résultats complets le 7 novembre.

afp/rp